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Стало відомо, у яких кольорах Україна зіграє у відборі на Євро-2024

17 жовтня 2023 14:51
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Агабекян Карен
редактор
Стало відомо, у яких кольорах Україна зіграє у відборі на Євро-2024
Головний тренер України Сергій Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

17 жовтня збірна України зіграє у кваліфікації чемпіонату Європи-2024. Суперником команди Сергія Реброва буде Мальта.

В УАФ показали, у формах яких кольорів зіграють команди.

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На даний момент збірна України посідає третє місце у групі та має в активі 10 очок, але на один матч менше, ніж у Італії. Українцям необхідно в матчах, що залишилися, перемагати мальтійців та італійців, щоб пройти на Євро-2024.

Україна знову зіграє у гостьовій формі

Збірна України у майбутньому матчі зіграє у гостьовій синій формі. Мальта проведе матч у червоних футболках.

Голкіпер України зіграє у чорній формі, а воротар мальтійців у зеленій.

Збірна України з футболу
Форми на матч Мальта – Україна. Фото: УАФ

Зазначимо, що у заявку на матч в України не потрапили Тарас Степаненко, травмований Сергій Кривцов та дискваліфікований Руслан Маліновський. Вперше за Сергія Реброва у заявці опинився Назарій Русин.

Матч Мальта — Україна пройде 17 жовтня. Початок — 21:45 за Києвом.

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