Сака, Парти и Мартинелли не помогут "Арсеналу" в матче с "Манчестер Сити"

Букайо Сака на тренировке. Фото: Reuters/John Sibley

В ближайшее воскресенье лондонский "Арсенал" сыграет в английской Премьер-лиге с "Манчестер Сити". Травма Букайо Саки доставит главному тренеру "канониров" много проблем.

У "Арсенала" есть и другие кадровые проблемы, сообщает Football London.

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Обе команды сыграют в центральном поединке восьмого тура АПЛ не в оптимальных составах. "Манчестер Сити" не помогут Родри и Кевин Де Брюйне. Но у "Арсенала" гораздо больше кадровых потерь.

Сака травмировался в еврокубковой игре

"Арсеналу" не хватает футболистов для того, чтобы распределить силы на все турниры. Во втором туре группового этапа Лиги Европы "канониры" не только проиграли на выезде французскому "Лансу" (1:2), но и потеряли одного из лидеров команды.

Букайо Сака в матче против "Ланса". Фото: REUTERS/Christian Hartmann

По ходу матча во Франции Букайо Сака захромал и продемонстрировал тренерскому штабу, что ему необходима замена. Футболист получил травму подколенного сухожилия и повредил бедро. Однако главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт все равно включил молодого игрока в заявку на ближайшие октябрьские поединки команды. Сака не сыграет с "Ман Сити", но вскоре вернется на поле.

Мартинелли и Парти тоже в лазарете

У одного из основных полузащитников "Арсенала" Томаса Парти проблемы с пахом. Он вернулся к полноценным командным тренировкам, но пока не готов полноценно играть.

Габриэль Мартинелли забил гол. Фото: Reuters/Lee Smith

Форвард "Арсенала" Габриэль Мартинелли получил травму подколенного сухожилия во время победы над "Эвертоном". Бразильский футболист пропустил дерби Северного Лондона, но присутствовал на стадионе "Эмирейтс", чтобы поддержать своих товарищей по команде.

Есть оптимизм в отношении того, что Мартинелли может быть готов к игре против "Манчестер Сити" восьмого октября. Однако это маловероятно.

При этом сразу несколько футболистов уже вернулись из лазарета. Это Фабио Виейра, Леандро Троссард и Габи Жезус.

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