Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Футбол arrow Сака, Парти и Мартинелли не помогут "Арсеналу" в матче с "Манчестер Сити" arrow

Сака, Парти и Мартинелли не помогут "Арсеналу" в матче с "Манчестер Сити"

6 октября 2023 13:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сака, Парти и Мартинелли не помогут "Арсеналу" в матче с "Манчестер Сити"
Букайо Сака на тренировке. Фото: Reuters/John Sibley
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В ближайшее воскресенье лондонский "Арсенал" сыграет в английской Премьер-лиге с "Манчестер Сити". Травма Букайо Саки доставит главному тренеру "канониров" много проблем.

У "Арсенала" есть и другие кадровые проблемы, сообщает Football London

Читайте также:

Обе команды сыграют в центральном поединке восьмого тура АПЛ не в оптимальных составах. "Манчестер Сити" не помогут Родри и Кевин Де Брюйне. Но у "Арсенала" гораздо больше кадровых потерь. 

Сака травмировался в еврокубковой игре 

"Арсеналу" не хватает футболистов для того, чтобы распределить силы на все турниры. Во втором туре группового этапа Лиги Европы "канониры" не только проиграли на выезде французскому "Лансу" (1:2), но и потеряли одного из лидеров команды. 

Букайо Сака
Букайо Сака в матче против "Ланса". Фото: REUTERS/Christian Hartmann

По ходу матча во Франции Букайо Сака захромал и продемонстрировал тренерскому штабу, что ему необходима замена. Футболист получил травму подколенного сухожилия и повредил бедро. Однако главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт все равно включил молодого игрока в заявку на ближайшие октябрьские поединки команды. Сака не сыграет с "Ман Сити", но вскоре вернется на поле. 

Мартинелли и Парти тоже в лазарете 

У одного из основных полузащитников "Арсенала" Томаса Парти проблемы с пахом. Он вернулся к полноценным командным тренировкам, но пока не готов полноценно играть.

Габриэль Мартинелли
Габриэль Мартинелли забил гол. Фото: Reuters/Lee Smith

Форвард "Арсенала" Габриэль Мартинелли получил травму подколенного сухожилия во время победы над "Эвертоном". Бразильский футболист пропустил дерби Северного Лондона, но присутствовал на стадионе "Эмирейтс", чтобы поддержать своих товарищей по команде.

Есть оптимизм в отношении того, что Мартинелли может быть готов к игре против "Манчестер Сити" восьмого октября. Однако это маловероятно.

При этом сразу несколько футболистов уже вернулись из лазарета. Это Фабио Виейра, Леандро Троссард и Габи Жезус. 

Напомним, "Динамо" продаст двух игроков основного состава: о ком идет речь. 

Цыганкова заменим, но это потеря: тренер "Жироны" рассказал о будущем украинца. 

Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб. 

Довбик готовится уйти из "Жироны": форвардом интересуются в Англии. 

"Шахтер" нашел замену ван Леувену: это неожиданная кандидатура. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

17:09 Кто имеет право служить в ВСУ по месту жительства: полный список

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз