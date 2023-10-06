Сака, Парті та Мартінеллі не допоможуть "Арсеналу" у матчі з "Манчестер Сіті"

Букайо Сака на тренуванні. Фото: Reuters/John Sibley

Найближчої неділі лондонський "Арсенал" зіграє в англійській Прем'єр-лізі з "Манчестер Сіті". Травма Букайо Сака завдасть головному тренеру "канонірів" багато проблем.

У "Арсеналу" є й інші кадрові проблеми, повідомляє Football London.

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Обидві команди зіграють у центральному поєдинку восьмого туру АПЛ над оптимальних складах. "Манчестер Сіті" не допоможуть Родрі та Кевін Де Брюйне. Але в "Арсеналу" набагато більше кадрових втрат.

Сака травмувався у єврокубковій грі

Арсеналу не вистачає футболістів для того, щоб розподілити сили на всі турніри. У другому турі групового етапу Ліги Європи "каноніри" не лише програли на виїзді французькому "Лансу" (1:2), а й втратили одного з лідерів команди.

Букайо Сака у матчі проти "Ланса". Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Під час матчу у Франції Букайо Сака закульгав і продемонстрував тренерському штабу, що йому необхідна заміна. Футболіст отримав травму підколінного сухожилля та пошкодив стегно. Проте головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт все одно включив молодого гравця до заявки на найближчі жовтневі поєдинки команди. Сака не зіграє з "Ман Сіті", але невдовзі повернеться на поле.

Мартінеллі та Парті теж у лазареті

Один з основних півзахисників "Арсеналу" Томас Партії має проблеми з пахом. Він повернувся до повноцінних командних тренувань, але поки що не готовий повноцінно грати.

Габріель Мартінеллі забив гол. Фото: Reuters/Lee Smith

Форвард "Арсеналу" Габріель Мартінеллі отримав травму підколінного сухожилля під час перемоги над "Евертоном". Бразильський футболіст пропустив дербі Північного Лондона, але був присутнім на стадіоні "Емірейтс", щоби підтримати своїх товаришів по команді.

Є оптимізм щодо того, що Мартінеллі може бути готовим до гри проти "Манчестер Сіті" восьмого жовтня. Однак, це малоймовірно.

При цьому одразу кілька футболістів уже повернулися з лазарету. Це Фабіо Вієйра, Леандро Троссард та Габі Жезус.

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