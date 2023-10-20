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Неймар и Фигу вошли в топ трансферов, наиболее разочаровывающих в истории футбола

20 октября 2023 12:30
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Неймар и Фигу вошли в топ трансферов, наиболее разочаровывающих в истории футбола
Роберто Карлос, Луиш Фигу, Дэвид Бекхэм и Роналдо. Фото: instagram.com/luis__figo/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бразильский игрок Неймар, который получил тяжелую травму несколько дней назад, навсегда вошел в историю футбола. И речь не только об игре форварда, его технике и трофеях.

Переход Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" оказался в тройке трансферов, которые шокировали футбольный мир, сообщает FourFourTwo

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Каталонская "Барселона" оказалась упомянута в двух их трех главных трансферов, которые потрясли футбольных болельщиков. Примечательно, что "блаугранас" в обоих случаях оказались "потерпевшей стороной". 

Десятка самых шокирующих трансферов

В этом рейтинге речь идет о спортсменах, которые неожиданно сменили клуб. В одних случаях, как, например, с "победителем" списка, имеется в виду трансфер к главному сопернику своей бывшей команды. Но в рейтинге есть и переходы, которые определили карьеру участников на годы вперед. 

Неймар
Неймар на тренировке. Фото: REUTERS/Andres Cuenca
  1. Луиш Фигу ("Барселона" — "Реал");
  2. Сол Кэмпбелл ("Тоттенхэм" — "Арсенал");
  3. Неймар ("Барселона" — "ПСЖ"); 
  4. Карлос Тевес и Хавьер Маскерано ("Коринтианс" — "Вест Хэм");
  5. Эрик Кантона ("Лидс" — "Манчестер Юнайтед");
  6. Роберто Баджо ("Фиорентина" — "Ювентус"); 
  7. Кевин Киган ("Гамбург" — "Саутгемптон");
  8. Лютер Блисетт ("Уотфорд" — "Милан"); 
  9. Энди Коул ("Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед"); 
  10. Рикардо Вилья и Освальдо Ардилес ("Россинг" и "Уракан" — "Тоттенхэм").

Напомним, Луческу и три игрока могут уйти из "Динамо" зимой. 

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