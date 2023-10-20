Неймар и Фигу вошли в топ трансферов, наиболее разочаровывающих в истории футбола
Бразильский игрок Неймар, который получил тяжелую травму несколько дней назад, навсегда вошел в историю футбола. И речь не только об игре форварда, его технике и трофеях.
Переход Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" оказался в тройке трансферов, которые шокировали футбольный мир, сообщает FourFourTwo.
Каталонская "Барселона" оказалась упомянута в двух их трех главных трансферов, которые потрясли футбольных болельщиков. Примечательно, что "блаугранас" в обоих случаях оказались "потерпевшей стороной".
Десятка самых шокирующих трансферов
В этом рейтинге речь идет о спортсменах, которые неожиданно сменили клуб. В одних случаях, как, например, с "победителем" списка, имеется в виду трансфер к главному сопернику своей бывшей команды. Но в рейтинге есть и переходы, которые определили карьеру участников на годы вперед.
- Луиш Фигу ("Барселона" — "Реал");
- Сол Кэмпбелл ("Тоттенхэм" — "Арсенал");
- Неймар ("Барселона" — "ПСЖ");
- Карлос Тевес и Хавьер Маскерано ("Коринтианс" — "Вест Хэм");
- Эрик Кантона ("Лидс" — "Манчестер Юнайтед");
- Роберто Баджо ("Фиорентина" — "Ювентус");
- Кевин Киган ("Гамбург" — "Саутгемптон");
- Лютер Блисетт ("Уотфорд" — "Милан");
- Энди Коул ("Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед");
- Рикардо Вилья и Освальдо Ардилес ("Россинг" и "Уракан" — "Тоттенхэм").
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