Неймар та Фігу увійшли в топ трансферів, що найбільш розчаровують в історії футболу
Бразильський гравець Неймар, який отримав тяжку травму кілька днів тому, назавжди увійшов до історії футболу. І йдеться не тільки про гру форварда, його техніку та трофеї.
Перехід Неймара з "Барселони" до "ПСЖ" опинився у трійці трансферів, які шокували футбольний світ, повідомляє FourFourTwo.
Каталонська "Барселона" виявилася згаданою у двох з трьох головних трансферів, які вразили футбольних уболівальників. Примітно, що "блаугранас" в обох випадках виявилися "потерпілою стороною".
Десятка найбільш шокуючих трансферів
У цьому рейтингу йдеться про спортсменів, які несподівано змінили клуб. В одних випадках, як, наприклад, з "переможцем" списку, мають на увазі трансфер до головного суперника своєї колишньої команди. Але у рейтингу є й переходи, які визначили кар'єру учасників на роки наперед.
- Луїш Фігу ("Барселона" — "Реал");
- Сол Кемпбелл ("Тоттенгем" — "Арсенал");
- Неймар ("Барселона" — "ПСЖ");
- Карлос Тевес і Хав'єр Маскерано ("Корінтіанс" — "Вест Гем");
- Ерік Кантона ("Лідс" — "Манчестер Юнайтед");
- Роберто Баджо ("Фіорентина" — "Ювентус");
- Кевін Кіган ("Гамбург" — "Саутгемптон");
- Лютер Блісетт ("Вотфорд" — "Мілан");
- Енді Коул ("Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед");
- Рікардо Вілья та Освальдо Арділес ("Россінг" та "Уракан" — "Тоттенгем").
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