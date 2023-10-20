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Неймар та Фігу увійшли в топ трансферів, що найбільш розчаровують в історії футболу

20 жовтня 2023 12:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Неймар та Фігу увійшли в топ трансферів, що найбільш розчаровують в історії футболу
Роберто Карлос, Луїш Фігу, Девід Бекхем та Роналдо. Фото: instagram.com/luis__figo/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Бразильський гравець Неймар, який отримав тяжку травму кілька днів тому, назавжди увійшов до історії футболу. І йдеться не тільки про гру форварда, його техніку та трофеї.

Перехід Неймара з "Барселони" до "ПСЖ" опинився у трійці трансферів, які шокували футбольний світ, повідомляє FourFourTwo.

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Каталонська "Барселона" виявилася згаданою у двох з трьох головних трансферів, які вразили футбольних уболівальників. Примітно, що "блаугранас" в обох випадках виявилися "потерпілою стороною".

Десятка найбільш шокуючих трансферів

У цьому рейтингу йдеться про спортсменів, які несподівано змінили клуб. В одних випадках, як, наприклад, з "переможцем" списку, мають на увазі трансфер до головного суперника своєї колишньої команди. Але у рейтингу є й переходи, які визначили кар'єру учасників на роки наперед.

Неймар
Неймар на тренуванні. Фото: REUTERS/Andres Cuenca
  1. Луїш Фігу ("Барселона" — "Реал");
  2. Сол Кемпбелл ("Тоттенгем" — "Арсенал");
  3. Неймар ("Барселона" — "ПСЖ");
  4. Карлос Тевес і Хав'єр Маскерано ("Корінтіанс" — "Вест Гем");
  5. Ерік Кантона ("Лідс" — "Манчестер Юнайтед");
  6. Роберто Баджо ("Фіорентина" — "Ювентус");
  7. Кевін Кіган ("Гамбург" — "Саутгемптон");
  8. Лютер Блісетт ("Вотфорд" — "Мілан");
  9. Енді Коул ("Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед");
  10. Рікардо Вілья та Освальдо Арділес ("Россінг" та "Уракан" — "Тоттенгем").

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