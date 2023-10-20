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"Наполи" решил продать Осимхена, но есть нюанс

20 октября 2023 20:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Наполи" решил продать Осимхена, но есть нюанс
Виктор Осимхен с игроками "Наполи". Фото: REUTERS/Ciro De Luca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард итальянского "Наполи" Виктор Осимхен привлек внимание ведущих клубов по всему миру. В последнее время футболиста связывают с "Ливерпулем" и "Челси". 

Лондонский "Арсенал" тоже следит за ситуацией с игроком, сообщает Metro

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В общей сложности Виктор Осимхен забил 65 голов и сделал 15 передач в 111 матчах за "Наполи" с тех пор, как он перешел в итальянский клуб из "Лилля" в 2020 году. В прошлом сезоне на счету 24-летнего футболиста 31 гол в 39 матчах, что помогло "Наполи" завоевать первое Скудетто за последние 33 года. 

Конфликт Осимхена с "Наполи" 

Считалось, что Осимхен, контракт которого рассчитан до 2025 года, должен был остаться в "Наполи" после того, как между игроком и клубом было предварительно согласовано новое соглашение. 

Виктор Осимхен
Виктор Осимхен борется за мяч. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Президент "Наполи" Де Лаурентис провел несколько встреч с агентом Осимхена после закрытия летнего трансферного окна, и появились сообщения о том, что продление почти завершено. Но с тех пор возникли сомнения относительно будущего Виктора в клубе. Эти сомнения еще больше усилились после того, как Осимхен поссорился с "Наполи" из-за странного поста в аккаунте клуба в TikTok. Президент "Наполи" Де Лаурентис породил еще больше спекуляций по поводу будущего Осимхена. 

"Я никогда не был недоволен Виктором, но я не могу решить за него, уйти или остаться в клубе. Если он решил изменить планы, то мы не будем этому мешать. В таком случае я буду разочарован, но жизнь продолжается. 

У нас прекрасные отношения, и контракт Виктора действует до 2025 года. У нас еще есть время. Не забывайте, что мы продали Кулибали в "Челси" за год до истечения срока его контракта. "Наполи" готов продать Осимхена. Но покупатели должны быть готовы, что этот трансфер будет стоить очень дорого", — заявил Аурелио Де Лаурентис. 

Напомним, Луческу и три игрока могут уйти из "Динамо" зимой. 

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