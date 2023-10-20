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"Наполі" вирішив продати Осімхена, але є нюанс

20 жовтня 2023 20:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Наполі" вирішив продати Осімхена, але є нюанс
Віктор Осімхен із гравцями "Наполі". Фото: REUTERS/Ciro De Luca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард італійського "Наполі" Віктор Осімхен привернув увагу провідних клубів у всьому світі. Останнім часом футболіста пов'язують із "Ліверпулем" та "Челсі".

Лондонський "Арсенал" теж слідкує за ситуацією з гравцем, повідомляє Metro.

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Загалом Віктор Осімхен забив 65 голів і зробив 15 передач у 111 матчах за "Наполі" з того часу, як він перейшов до італійського клубу з "Лілля" у 2020 році. Минулого сезону на рахунку 24-річного футболіста 31 гол у 39 матчах, що допомогло "Наполі" здобути перше Скудетто за останні 33 роки.

Конфлікт Осімхена з "Наполі"

Вважалося, що Осімхен, контракт якого розрахований до 2025 року, мав залишитися в "Наполі" після того, як між гравцем та клубом було попередньо узгоджено нову угоду.

Віктор Осімхен
Віктор Осімхен виборює м'яч. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Президент "Наполі" Де Лаурентіс провів кілька зустрічей з агентом Осімхена після закриття літнього трансферного вікна і з'явилися повідомлення про те, що продовження майже завершене. Але з того часу виникли сумніви щодо майбутнього Віктора у клубі. Ці сумніви ще більше посилилися після того, як Осімхен посварився з "Наполі" через дивний пост в обліковому записі клубу в TikTok. Президент "Наполі" Де Лаурентіс породив ще більше спекуляцій щодо майбутнього Осімхена.

"Я ніколи не був незадоволений Віктором, але я не можу вирішити за нього, піти чи залишитися в клубі. Якщо він вирішив змінити плани, то ми не заважатимемо цьому. У такому разі я буду розчарований, але життя триває.

У нас чудові стосунки, і контракт Віктора діє до 2025 року. У нас ще є час. Не забувайте, що ми продали Кулібалі в Челсі за рік до закінчення терміну його контракту. "Наполі" готовий продати Осімхена. Але покупці мають бути готовими, що цей трансфер буде коштувати дуже дорого", — заявив Ауреліо Де Лаурентіс.

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