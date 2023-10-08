Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Футбол arrow Моуринью могут уволить из "Ромы": Раньери отправит португальца в Саудовскую Аравию arrow

Моуринью могут уволить из "Ромы": Раньери отправит португальца в Саудовскую Аравию

8 октября 2023 16:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Моуринью могут уволить из "Ромы": Раньери отправит португальца в Саудовскую Аравию
Жозе Моуринью недоволен игрой "Ромы". Фото: REUTERS/John Sibley
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью может лишиться работы уже в начале следующей недели. Руководство клуба поставило ультиматум португальскому наставнику. 

"Рома" должна обыграть "Кальяри", иначе Моуринью потеряет работу, сообщает talkSPORT

Читайте также:

Жозе Моуринью придется победить "Кальяри", чтобы сохранить пост главного тренера "Ромы". У команды Серии А было тяжелое начало сезона: его подопечные занимают 13-е место в Серии А. 

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью наблюдает за матчем "джалоросси". Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Как играет "Рома" Моуринью

Итальянская команда выиграла свои последние два матча, одержав победу со счетом 4:0 над "Серветтом" в Лиге Европы, а до этого обыграв "Фрозиноне" со счетом 2:0 в Серии А.

Однако после неудачного старта "волки" они уже на 10 очков отстают от лидера лиги миланского "Интера" в Серии А, проиграв трижды и дважды сыграв вничью. Перед выездным поединком с "Кальяри" на кону стоит работа Жозе Моуринью.

Президент клуба Дэн Фридкин готов уволить португальского тренера, если его команда не победит подопечных Клаудио Раньери. Его место может занять бывший тренер сборной Германии и "Баварии" Ханси Флик. Интересно, что и Жозе Моуринью, и Клаудио Раньери были тренерами английского "Челси". 

Куда уйдет Моуринью

Португалец находится в "Роме" с мая 2021 года. Он выиграл с командой Лигу Конференций, а на следующий сезон вывел ее в финал Лиги Европы. 

В случае отставки Жозе Моуринью может переехать в Саудовскую Аравию, где в его услугах заинтересован "Аль-Хиляль". Прошлым летом португалец отклонил "самое большое и безумное предложение, которое когда-либо получал тренер". Согласно информации журналистов, ему предлагали 500 000 фунтов стерлингов в неделю.

Напомним, Луческу может уйти из "Динамо" уже зимой: кто его заменит. 

Миколенко покинет "Эвертон": в какой клуб перейдет защитник. 

Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб.

Месси готов вернуться из "Интер Майами" в Европу: что известно.  

Бывший тренер "Шахтера" может возглавить мадридский "Реал". 

Жиру стал вратарем и спас "Милан" от гола в матче с командой Малиновского. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз