Моуринью могут уволить из "Ромы": Раньери отправит португальца в Саудовскую Аравию

Жозе Моуринью недоволен игрой "Ромы". Фото: REUTERS/John Sibley

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью может лишиться работы уже в начале следующей недели. Руководство клуба поставило ультиматум португальскому наставнику.

"Рома" должна обыграть "Кальяри", иначе Моуринью потеряет работу, сообщает talkSPORT.

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Жозе Моуринью придется победить "Кальяри", чтобы сохранить пост главного тренера "Ромы". У команды Серии А было тяжелое начало сезона: его подопечные занимают 13-е место в Серии А.

Жозе Моуринью наблюдает за матчем "джалоросси". Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Как играет "Рома" Моуринью

Итальянская команда выиграла свои последние два матча, одержав победу со счетом 4:0 над "Серветтом" в Лиге Европы, а до этого обыграв "Фрозиноне" со счетом 2:0 в Серии А.

Однако после неудачного старта "волки" они уже на 10 очков отстают от лидера лиги миланского "Интера" в Серии А, проиграв трижды и дважды сыграв вничью. Перед выездным поединком с "Кальяри" на кону стоит работа Жозе Моуринью.

Президент клуба Дэн Фридкин готов уволить португальского тренера, если его команда не победит подопечных Клаудио Раньери. Его место может занять бывший тренер сборной Германии и "Баварии" Ханси Флик. Интересно, что и Жозе Моуринью, и Клаудио Раньери были тренерами английского "Челси".

Куда уйдет Моуринью

Португалец находится в "Роме" с мая 2021 года. Он выиграл с командой Лигу Конференций, а на следующий сезон вывел ее в финал Лиги Европы.

В случае отставки Жозе Моуринью может переехать в Саудовскую Аравию, где в его услугах заинтересован "Аль-Хиляль". Прошлым летом португалец отклонил "самое большое и безумное предложение, которое когда-либо получал тренер". Согласно информации журналистов, ему предлагали 500 000 фунтов стерлингов в неделю.

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