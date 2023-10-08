Моурінью можуть звільнити з "Роми": Раньєрі відправить португальця до Саудівської Аравії

Жозе Моурінью незадоволений грою "Роми". Фото: REUTERS/John Sibley

Головний тренер італійської "Роми" Жозе Моурінью може втратити роботу вже на початку наступного тижня. Керівництво клубу поставило ультиматум португальському наставнику.

"Рома" має обіграти "Кальярі", інакше Моурінью втратить роботу, повідомляє talkSPORT.

Читайте також:

Жозе Моурінью доведеться перемогти "Кальярі", щоб зберегти посаду головного тренера "Роми". У команди Серії А був важкий початок сезону: його підопічні зараз посідають 13 місце в Серії А.

Жозе Моурінью спостерігає за матчем "джалоросі". Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Як грає "Рома" Моурінью

Італійська команда виграла свої останні два матчі, здобувши перемогу з рахунком 4:0 над "Серветтом" у Лізі Європи, а до цього обігравши "Фрозіноне" з рахунком 2:0 у Серії А.

Однак після невдалого старту "вовки" вони вже на 10 очок відстають від лідера ліги міланського "Інтера" у Серії А, програвши тричі та двічі зігравши внічию. Перед виїзним поєдинком із "Кальярі" на кону стоїть робота Жозе Моурінью.

Президент клубу Ден Фрідкін готовий звільнити португальського тренера, якщо його команда не переможе підопічних Клаудіо Раньєрі. Його місце може посісти колишній тренер збірної Німеччини та "Баварії" Хансі Флік. Цікаво, що і Жозе Моурінью, і Клаудіо Раньєрі були тренерами англійського "Челсі".

Куди піде Моурінью

Португалець знаходиться у "Ромі" з травня 2021 року. Він виграв із командою Лігу Конференцій, а наступного сезону вивів її у фінал Ліги Європи.

У разі відставки Жозе Моурінью може переїхати до Саудівської Аравії, де у його послугах зацікавлений "Аль-Хіляль". Минулого літа португалець відхилив "найбільшу і найшаленішу пропозицію, яку колись отримував тренер". За інформацією журналістів, йому пропонували 500 000 фунтів стерлінгів на тиждень.

Нагадаємо, Луческу може піти з "Динамо" вже взимку: хто його замінить

Миколенко покине "Евертон": до якого клубу перейде захисник.

Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб.

Мессі готовий повернутися з "Інтер Маямі" до Європи: що відомо.

Колишній тренер "Шахтаря" може очолити мадридський "Реал".

Жиру став воротарем і врятував "Мілан" від гола у матчі з командою Маліновського.