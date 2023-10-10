Милевскому уже лучше: Алиев о реабилитации экс-звезды "Динамо" и сборной Украины

Артем Милевский. Фото: Instagram/timi1010

Артем Милевский, 10 лет назад зарабатывавший 2 миллиона долларов в год, сейчас проходит реабилитацию от алкогольной зависимости за средства Игоря Суркиса. Известный в прошлом форвард идет на поправку в одном из медучреждений.

Об этом в своем инстаграме сообщил его друг Александр Алиев, передает Новини.LIVE.

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Артем Милевский — одиозная личность. Недавно он был ведущим одного из ютуб-блогов, а до этого зарабатывал сумасшедшие деньги как профессиональный футболист. Правда, в своей карьере ему так и не удалось раскрыться на 100 процентов. Возможно из-за неправильного образа жизни.

Недавно он стал антигероем одного из видео, где он находился в ужасном состоянии. После этого ветеран получил большое количество хейта, а также просьб спасти звезду. На помощь пришли старые друзья, среди которых руководство киевского "Динамо".

"Всем привет! Только что был у кента. Кент поправляется, все с ним хорошо, уже в здании реабилитации. Игорь Михайлович еще проплатил на 10 дней вперед за его реабилитацию. Так что он поправляется. Спасибо еще раз и киевскому "Динамо", и конечно же, Михалычу Суркису. Так что скоро кент поправится, и все с ним будет хорошо, Он красавец", — сказал Алиев.

Пример, как не нужно делать

Случай с Артемом Милевским — это, к сожалению, не единственная подобная ситуация, в которую попадают бывшие футболисты, которые не сумели себя реализовать и найти себе место в жизни после успешной карьеры.

Возможно дело в психологии, возможно у каждого свои причины. Но это также отрицательный пример, как не нужно делать для молодых игроков, которые только начинают получать высокие зарплаты и забывают, что в футболе главное в первую очередь работать над собой, держать режим и дисциплину.

Возможно, об этом забыли некоторые игроки молодежной команды "Динамо", которых увидели в ночном клубе, а затем оштрафовало руководство клуба.

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