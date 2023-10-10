Мілевському вже краще: Алієв про реабілітацію ексзірки "Динамо" та збірної України

Артем Мілевський. Фото: Instagram/timi1010

Артем Мілевский, який 10 років тому заробляв 2 мільйони доларів в рік, наразі проходить реабілітацію від алкогольної залежності за кошти Ігоря Суркіса. Відомий в минулому форвард йде на поправку в одному з медзакладів.

Про це у своєму інстаграмі повідомив його друг Олександр Алієв, передає Новини.LIVE.

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Артем Мілевский — одіозна особистість. Нещодавно він був ведучим одного з ютуб-блогів, а до цього заробляв шалені гроші як професійний футболіст. Щоправда, у своїй кар'єрі йому так й не вдалося розкритися на 100 відсотків. Можливо через неправильний спосіб життя.

Нещодавно він став антигероєм одного з відео, де він був у жахливому стані. Після цього ветеран отримав велику кількість хейту, а також прохань врятувати зірку. На допомогу прийшли старі друзі, серед яких й керівництво київського "Динамо".

"Всім привіт! Щойно був у кента. Кент видужує, все з ним добре, вже в будівлі реабілітації. Ігор Михайлович ще проплатив на 10 днів уперед за його реабілітацію. Так що він видужує. Дякую ще раз і київському "Динамо", і звичайно ж, Михаличу Суркісу. Так що скоро кент видужає, і все з ним буде добре, Він красень", — сказав Алієв.

Приклад, як не треба робити

Випадок з Артемом Мілевським — це, на жаль, не єдина подібна ситуація, в яку потрапляють колишні футболісти, які не зуміли себе реалізувати та знайти собі місце в житті після успішної кар’єри.

Можливо справа у психології, можливо у кожного свої причини. Але це також негативний приклад, як не треба робити для молодих гравців, які тільки починають отримувати високі зарплатні та через це забувають, що у футболі головне в першу чергу працювати над собою, тримати режим та дисципліну.

Можливо, про це забули деякі гравці молодіжної команди "Динамо", яких побачили у нічному клубі, а потім оштрафувало керівництво клубу.

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