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"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поспорят за игрока "Баварии"

23 октября 2023 12:51
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"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поспорят за игрока "Баварии"
Джамал Масиала в матче с "Майнцем". Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Атакующий полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала может начать следующий сезон в английской Премьер-лиге. Им интересуются сразу несколько местных грандов. 

"Бавария" вряд ли сможет сохранить молодого игрока, сообщает Bild

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Воспитанник лондонского "Челси" Джамал Мусиала может вернуться в чемпионат Англии. Уже через несколько месяцев "Бавария" получит сразу несколько предложение о трансфере футболиста, но попытается сохранить его до конца сезона. 

Кто хочет подписать Мусиалу 

Английский "Ливерпуль" уже давно наблюдает за прогрессом 20-летнего вингера "Баварии". Теперь к "красным" присоединился и "Манчестер Сити". Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола считает, что Джамал Мусиала придаст игре команды скорость и остроту в атаке. 

Джамал Масиала
Мусиала в сборной Германии. Фото: Reuters/Andy Lewis

"Бавария" хочет получить за игрока как минимум 100 млн евро. "Ливерпуль" собирается вступить в торги и добиться снижения цены на Мусиалу. Зато "Манчестер Сити" готов удовлетворить финансовые потребности немецкого клуба, так что именно чемпионы Англии являются фаворитами в борьбе за игрока. 

В сезоне 2023/2024 Джамал Мусиала сыграл восемь матчей за "Баварию" во всех турнирах. Он забил один гол и сделал три результативные передачи. 

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