"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поспорят за игрока "Баварии"

Джамал Масиала в матче с "Майнцем". Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Атакующий полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала может начать следующий сезон в английской Премьер-лиге. Им интересуются сразу несколько местных грандов.

"Бавария" вряд ли сможет сохранить молодого игрока, сообщает Bild.

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Воспитанник лондонского "Челси" Джамал Мусиала может вернуться в чемпионат Англии. Уже через несколько месяцев "Бавария" получит сразу несколько предложение о трансфере футболиста, но попытается сохранить его до конца сезона.

Кто хочет подписать Мусиалу

Английский "Ливерпуль" уже давно наблюдает за прогрессом 20-летнего вингера "Баварии". Теперь к "красным" присоединился и "Манчестер Сити". Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола считает, что Джамал Мусиала придаст игре команды скорость и остроту в атаке.

Мусиала в сборной Германии. Фото: Reuters/Andy Lewis

"Бавария" хочет получить за игрока как минимум 100 млн евро. "Ливерпуль" собирается вступить в торги и добиться снижения цены на Мусиалу. Зато "Манчестер Сити" готов удовлетворить финансовые потребности немецкого клуба, так что именно чемпионы Англии являются фаворитами в борьбе за игрока.

В сезоне 2023/2024 Джамал Мусиала сыграл восемь матчей за "Баварию" во всех турнирах. Он забил один гол и сделал три результативные передачи.

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