"Ліверпуль" та "Манчестер Сіті" посперечаються за гравця "Баварії"

Джамал Масіала у матчі з "Майнцем". Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Атакувальний півзахисник збірної Німеччини Джамал Мусіала може розпочати наступний сезон в англійській Прем'єр-лізі. Їм цікавляться одразу кілька місцевих грандів.

"Баварія" навряд чи зможе зберегти молодого гравця, повідомляє Bild.

Читайте також:

Вихованець лондонського "Челсі" Джамал Мусіала може повернутися до чемпіонату Англії. Вже за кілька місяців "Баварія" отримає відразу кілька пропозицій про трансфер футболіста, але спробує зберегти його до кінця сезону.

Хто хоче підписати Мусіалу

Англійський "Ліверпуль" уже давно спостерігає за прогресом 20-річного вінгера "Баварії". Тепер до "червоних" приєднався і "Манчестер Сіті". Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола вважає, що Джамал Мусіала додасть грі команди швидкість та гостроту в атаці.

Мусіала у збірній Німеччини. Фото: Reuters/Andy Lewis

"Баварія" хоче отримати за гравця щонайменше 100 млн євро. "Ліверпуль" збирається вступити в торги й досягти зниження ціни на Мусіалу. Натомість "Манчестер Сіті" готовий задовольнити фінансові потреби німецького клубу, тож саме чемпіони Англії є фаворитами у боротьбі за гравця.

У сезоні 2023/2024 Джамал Мусіала зіграв вісім матчів за "Баварію" у всіх турнірах. Він забив один гол і зробив три результативні передачі.

Нагадаємо, Невілл сухо похвалив Мудрика і назвав головну проблему українця.

Циганков може стати рекордним трансфером "Жирони" через інтерес відомого клубу.

"Динамо" оригінально привітало Ярмоленка з днем народження.

"Шахтар" розірвав контракт зі скандальним футболістом.

Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію.