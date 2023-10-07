Коваленко наконец-то вышел на поле в Серии А: "Эмполи" завоевали очки против "Удинезе"
Виктор Коваленко прервал серию из четырех матчей без игровой практики. Он вышел на замену в матче "Эмполи" с "Удинезе" и помог своей команде завоевать ничью.
Подробности матча в материале Новини.LIVE.
Совершенно равная игра, хотя "Эмполи" дважды пострадал из-за VAR — гол Капуто отменяли из-за офсайда, а потом еще и пенальти тоже не назначили. В обоих случаях арбитр первоначально принимал решение в пользу владельцев.
Партнеры игнорируют Коваленко
Виктор Коваленко вышел на 81-й минуте. Примечательно, что украинец до сих пор полностью не сыгран с новым коллективом. Партнеры не очень-то пытались играть на него, часто выбирали другие варианты.
📸📸📸📸 #EmpoliUdinese pic.twitter.com/hX8EnqCrTk— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) Октябрь 6, 2023
Но именно Коваленко помог организовать две опасные атаки, а еще подавал угловой, после которого "Удинезе" сумел отразиться не с первой попытки.
В конце концов счет так и не изменился — на табло остались нули. Не изменилось и положение команд. "Эмполи" находится в зоне вылета, а у соперника только на одно очко больше.
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