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Коваленко наконец-то вышел на поле в Серии А: "Эмполи" завоевали очки против "Удинезе"

7 октября 2023 11:01
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Коваленко наконец-то вышел на поле в Серии А: "Эмполи" завоевали очки против "Удинезе"
Виктор Коваленко. Фото: "Эмполи"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Виктор Коваленко прервал серию из четырех матчей без игровой практики. Он вышел на замену в матче "Эмполи" с "Удинезе" и помог своей команде завоевать ничью.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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Совершенно равная игра, хотя "Эмполи" дважды пострадал из-за VAR — гол Капуто отменяли из-за офсайда, а потом еще и пенальти тоже не назначили. В обоих случаях арбитр первоначально принимал решение в пользу владельцев.

Партнеры игнорируют Коваленко

Виктор Коваленко вышел на 81-й минуте. Примечательно, что украинец до сих пор полностью не сыгран с новым коллективом. Партнеры не очень-то пытались играть на него, часто выбирали другие варианты.

Но именно Коваленко помог организовать две опасные атаки, а еще подавал угловой, после которого "Удинезе" сумел отразиться не с первой попытки.

В конце концов счет так и не изменился — на табло остались нули. Не изменилось и положение команд. "Эмполи" находится в зоне вылета, а у соперника только на одно очко больше.

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