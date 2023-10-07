Коваленко наконец-то вышел на поле в Серии А: "Эмполи" завоевали очки против "Удинезе"

Виктор Коваленко. Фото: "Эмполи"

Виктор Коваленко прервал серию из четырех матчей без игровой практики. Он вышел на замену в матче "Эмполи" с "Удинезе" и помог своей команде завоевать ничью.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Совершенно равная игра, хотя "Эмполи" дважды пострадал из-за VAR — гол Капуто отменяли из-за офсайда, а потом еще и пенальти тоже не назначили. В обоих случаях арбитр первоначально принимал решение в пользу владельцев.

Партнеры игнорируют Коваленко

Виктор Коваленко вышел на 81-й минуте. Примечательно, что украинец до сих пор полностью не сыгран с новым коллективом. Партнеры не очень-то пытались играть на него, часто выбирали другие варианты.

Но именно Коваленко помог организовать две опасные атаки, а еще подавал угловой, после которого "Удинезе" сумел отразиться не с первой попытки.

В конце концов счет так и не изменился — на табло остались нули. Не изменилось и положение команд. "Эмполи" находится в зоне вылета, а у соперника только на одно очко больше.

Напомним, Миколенко покинет "Эвертон": в какой клуб перейдет защитник.

"Динамо" продаст двух игроков основного состава: о ком идет речь.

Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб.

Довбик готовится уйти из "Жироны": форвардом интересуются в Англии.

"Шахтер" нашел замену ван Леувену: это неожиданная кандидатура.

Буяльский назвал главную причину поражения "Динамо" от "Полесья".