Коваленко нарешті вийшов на поле в Серії А: "Емполі" здобули очки проти "Удінезе"

Віктор Коваленко. Фото: "Емполі"

Віктор Коваленко перервав серію з чотирьох матчів без ігрової практики. Він вийшов на заміну в матчі "Емполі" з "Удінезе" та допоміг своїй команді здобути нічию.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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Цілком рівна гра, хоча "Емполі" двічі постраждав через VAR — гол Капуто скасовували через офсайд, а потім ще й пенальті теж не призначили. В обох випадках арбітр спочатку ухвалював рішення на користь господарів.

Партнери ігнорують Коваленка

Віктор Коваленко вийшов на 81-й хвилині. Помітно, що українець досі повністю не зіграний з новим колективом. Партнери не дуже намагалися грати на нього, часто вибирали інші варіанти.

Але саме Коваленко допоміг організувати аж дві небезпечні атаки, а ще подавав кутовий, після якого "Удінезе" зумів відбитися не з першої спроби.

Зрештою, рахунок так і не змінився — на табло залишилися нулі. Не змінилося і становище команд. "Емполі" перебуває у зоні вильоту, а в суперника лише на одне очко більше.

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