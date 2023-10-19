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"Интер Майами" хочет подписать еще одну мировую звезду и друга Месси

19 октября 2023 11:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Интер Майами" хочет подписать еще одну мировую звезду и друга Месси
Лионель Месси в "Интер Майами". Фото: Reuters/Sam Navarro
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Американский футбольный клуб "Интер Майами" собирается пригласить еще одного известного игрока. Представители Дэвида Бекхэма уже ведут переговоры с бразильским "Гремио". 

В США может переехать форвард сборной Уругвая Луис Суарес, сообщает Goal.com

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Руководство американского "Интера" и в новом сезоне будет следовать курсу на приглашение в команду звездных игроков. Тренерский штаб во главе с Тата Мартино доволен выступлением Лионеля Месси и собирается подписать еще одного друга аргентинского игрока. 

Трансфер Суареса в "Интер" 

Клуб из Майами уже пытался подписать Луиса Суареса, однако бразильский "Гремио" отказался продавать уругвайского форварда. Однако уже через несколько месяцев 36-летний футболист все же переедет в США. 

Луис Суарес
Луис Суарес в игре за "Гремио". Фото: REUTERS/Diego Vara

У Луиса Суареса заканчивается срок действия контракта с "Гремио", и уругваец собирается присоединиться к "Интеру" в статусе свободного агента. Он станет уже третьим футболистом в Майами, с которыми Лионель Месси выступал в "Барселоне". 

Луис Суарес играл за каталонскую команду с 2014 по 2020 годы. После этого он перешел в мадридский "Атлетико", а затем выступал за уругвайский "Насьйональ" и бразильский "Гремио". 

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