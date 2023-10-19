"Интер Майами" хочет подписать еще одну мировую звезду и друга Месси

Лионель Месси в "Интер Майами". Фото: Reuters/Sam Navarro

Американский футбольный клуб "Интер Майами" собирается пригласить еще одного известного игрока. Представители Дэвида Бекхэма уже ведут переговоры с бразильским "Гремио".

В США может переехать форвард сборной Уругвая Луис Суарес, сообщает Goal.com.

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Трансфер Суареса в "Интер"

Клуб из Майами уже пытался подписать Луиса Суареса, однако бразильский "Гремио" отказался продавать уругвайского форварда. Однако уже через несколько месяцев 36-летний футболист все же переедет в США.

Луис Суарес в игре за "Гремио". Фото: REUTERS/Diego Vara

У Луиса Суареса заканчивается срок действия контракта с "Гремио", и уругваец собирается присоединиться к "Интеру" в статусе свободного агента. Он станет уже третьим футболистом в Майами, с которыми Лионель Месси выступал в "Барселоне".

Луис Суарес играл за каталонскую команду с 2014 по 2020 годы. После этого он перешел в мадридский "Атлетико", а затем выступал за уругвайский "Насьйональ" и бразильский "Гремио".

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