"Интер Майами" хочет подписать еще одну мировую звезду и друга Месси
Американский футбольный клуб "Интер Майами" собирается пригласить еще одного известного игрока. Представители Дэвида Бекхэма уже ведут переговоры с бразильским "Гремио".
В США может переехать форвард сборной Уругвая Луис Суарес, сообщает Goal.com.
Руководство американского "Интера" и в новом сезоне будет следовать курсу на приглашение в команду звездных игроков. Тренерский штаб во главе с Тата Мартино доволен выступлением Лионеля Месси и собирается подписать еще одного друга аргентинского игрока.
Трансфер Суареса в "Интер"
Клуб из Майами уже пытался подписать Луиса Суареса, однако бразильский "Гремио" отказался продавать уругвайского форварда. Однако уже через несколько месяцев 36-летний футболист все же переедет в США.
У Луиса Суареса заканчивается срок действия контракта с "Гремио", и уругваец собирается присоединиться к "Интеру" в статусе свободного агента. Он станет уже третьим футболистом в Майами, с которыми Лионель Месси выступал в "Барселоне".
Луис Суарес играл за каталонскую команду с 2014 по 2020 годы. После этого он перешел в мадридский "Атлетико", а затем выступал за уругвайский "Насьйональ" и бразильский "Гремио".
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