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"Інтер Маямі" хоче підписати ще одну світову зірку та друга Мессі

19 жовтня 2023 11:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Інтер Маямі" хоче підписати ще одну світову зірку та друга Мессі
Ліонель Мессі в "Інтер Майамі". Фото: Reuters/Sam Navarro
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Американський футбольний клуб "Інтер Маямі" має намір запросити ще одного відомого гравця. Представники Девіда Бекхема вже ведуть переговори із бразильським "Греміо".

У США може переїхати форвард збірної Уругваю Луїс Суарес, повідомляє Goal.com.

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Керівництво американського "Інтера" і в новому сезоні слідуватиме курсу на запрошення до команди зіркових гравців. Тренерський штаб на чолі з Тата Мартіно задоволений виступом Ліонеля Мессі й збирається підписати ще одного друга аргентинського гравця.

Трансфер Суареса до "Інтера"

Клуб із Маямі вже намагався підписати Луїса Суареса, проте бразильський "Греміо" відмовився продавати уругвайського форварда. Проте вже за кілька місяців 36-річний футболіст все ж таки переїде до США.

Луїс Суарес
Луїс Суарес у грі за "Греміо". Фото: REUTERS/Diego Vara

У Луїса Суареса закінчується термін дії контракту з "Греміо", і уругваєць збирається приєднатися до "Інтера" у статусі вільного агента. Він стане вже третім футболістом у Маямі, з якими Ліонель Мессі виступав у "Барселоні".

Луїс Суарес грав за каталонську команду з 2014 до 2020 року. Після цього він перейшов до мадридського "Атлетіко", а потім виступав за уругвайський "Насьйональ" та бразильський "Греміо".

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