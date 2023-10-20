Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Футбол arrow Гвардиола рассказал, кто должен получить "Золотой мяч" arrow

Гвардиола рассказал, кто должен получить "Золотой мяч"

20 октября 2023 17:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гвардиола рассказал, кто должен получить "Золотой мяч"
Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанд. Фото: REUTERS/Phil Noble
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал интригу перед церемонией вручения "Золотого мяча". На награду претендуют Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Лионель Месси. 

Гвардиола считает, что в этот раз будет очень сложно выбрать победителя, сообщает Daily Mail

Читайте также:

В конце октября в Париже состоится торжественная церемония награждения лауреата самой престижной индивидуальной премии в мире футбола. Фаворитом по версии букмекеров и журналистов является Лионель Месси. Но бывший тренер аргентинца в "Барселоне" Хосеп Гвардиола не согласен с этим. 

Лионель Месси
Лионель Месси ждет новый "Золотой мяч". Фото: Reuters/Sam Navarro

Кто получит "Золотой мяч" 

Хосеп Гвардиола напомнил, что Эрлинг Холанд помог "Манчестер Сити" выиграть первую лигу чемпионов в истории этой английской команды. Норвежский форвард забивал почти в каждом матче. И хотя в финале турнира футболисту не удалось отличиться, его вклад в успехи "горожан" сложно переоценить. 

"Всегда говорил, что при вручении "Золотого мяча" необходимо готовить две награды. Одну сразу пусть отдают Месси, а другая достанется тому, кто провел сезон почти так же хорошо, как Лео. 

В этом году Холанд должен получить эту награду. Он забил неимоверное количество голов и помог "Сити" выиграть требл. Но Месси стал чемпионом мира. Разрыв в голосах между ними будет очень маленьким", — рассказал Хосеп Гвардиола. 

Каталонский тренер не упомянул Килиана Мбаппе, который вывел сборную Франции в финал Кубка Мира-2022 и стал лучшим бомбардиром турнира. 

Напомним, Луческу и три игрока могут уйти из "Динамо" зимой. 

Мудрик заинтересовал "Ювентус" — "Челси" принял решение о будущем игрока. 

Довбик вошел в топ лучших футболистов мира. 

Чемпион мира-2022 по футболу дисквалифицирован на два года. 

Трубин может уйти из "Бенфики" уже летом: им интересуется топ-клуб. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме