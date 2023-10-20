Гвардиола рассказал, кто должен получить "Золотой мяч"

Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанд. Фото: REUTERS/Phil Noble

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал интригу перед церемонией вручения "Золотого мяча". На награду претендуют Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Лионель Месси.

Гвардиола считает, что в этот раз будет очень сложно выбрать победителя, сообщает Daily Mail.

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Лионель Месси ждет новый "Золотой мяч". Фото: Reuters/Sam Navarro

Кто получит "Золотой мяч"

Хосеп Гвардиола напомнил, что Эрлинг Холанд помог "Манчестер Сити" выиграть первую лигу чемпионов в истории этой английской команды. Норвежский форвард забивал почти в каждом матче. И хотя в финале турнира футболисту не удалось отличиться, его вклад в успехи "горожан" сложно переоценить.

"Всегда говорил, что при вручении "Золотого мяча" необходимо готовить две награды. Одну сразу пусть отдают Месси, а другая достанется тому, кто провел сезон почти так же хорошо, как Лео.

В этом году Холанд должен получить эту награду. Он забил неимоверное количество голов и помог "Сити" выиграть требл. Но Месси стал чемпионом мира. Разрыв в голосах между ними будет очень маленьким", — рассказал Хосеп Гвардиола.

Каталонский тренер не упомянул Килиана Мбаппе, который вывел сборную Франции в финал Кубка Мира-2022 и стал лучшим бомбардиром турнира.

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