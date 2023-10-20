Гвардіола розповів, хто має отримати "Золотий м'яч"

Хосеп Гвардіола та Ерлінг Холанд. Фото: REUTERS/Phil Noble

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував інтригу перед церемонією вручення "Золотого м'яча". На нагороду претендують Кіліан Мбаппе, Ерлінг Холанд та Ліонель Мессі.

Гвардіола вважає, що цього разу буде дуже складно обрати переможця, повідомляє Daily Mail.

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Наприкінці жовтня у Парижі відбудеться урочиста церемонія нагородження лауреата найпрестижнішої індивідуальної премії у світі футболу. Фаворитом за версією букмекерів та журналістів є Ліонель Мессі. Але колишній тренер аргентинця у "Барселоні" Хосеп Гвардіола не погоджується з цим.

Ліонель Мессі чекає на новий "Золотий м'яч". Фото: Reuters/Sam Navarro

Хто отримає "Золотий м'яч"

Хосеп Гвардіола нагадав, що Ерлінг Холанд допоміг "Манчестер Сіті" виграти першу лігу чемпіонів історії цієї англійської команди. Норвезький форвард забивав майже у кожному матчі. І хоча у фіналі турніру футболісту не вдалося відзначитися, його внесок в успіхи "містян" важко переоцінити.

"Завжди говорив, що при врученні "Золотого м'яча" необхідно готувати дві нагороди. Одну одразу нехай віддають Мессі, а інша дістанеться тому, хто провів сезон майже так само добре, як Лео.

Цього року Холанд має здобути цю нагороду. Він забив неймовірну кількість голів та допоміг "Сіті" виграти требл. Але Мессі став чемпіоном світу. Розрив у голосах між ними буде дуже маленьким", — розповів Хосеп Гвардіола.

Каталонський тренер не згадав Кіліана Мбаппе, який вивів збірну Франції у фінал Кубка Світу-2022 і став найкращим бомбардиром турніру.

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