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Игрок сборной Украины близок к переходу в европейский клуб

23 октября 2023 15:31
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Агабекян Карен
редактор
Игрок сборной Украины близок к переходу в европейский клуб
Игрок "Динамо" Загреб Богдан Михайличенко. Фото: "Динамо" Загреб
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский левый защитник "Динамо" Загреб и сборной Украины Богдан Михайличенко вскоре сменит команду. В новом клубе он снова будет играть с бывшим партнером по "Динамо" Киев.

К игроку проявляют интерес в Бельгии, сообщил портал "Футбол 24".

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Ранее Михайличенко сообщили в загребском "Динамо", что на него не рассчитывают, и перевели тренироваться в молодежную команду.

Богдан Михайличенко
Игрок "Динамо" Загреб Богдан Михайличенко. Фото: "Динамо" Загреб

Михайличенко вернется в Бельгию

По информации источника, бельгийский "Вестерло" подпишет футболиста, если его отпустят свободным агентом. Вроде бы в "Динамо" Загреб тоже готовы к такому варианту.

С Михайличенко готовы подписать контракт до конца сезона с условием, что в случае сохранения прописки в Жупиле Лиге с ним подпишут новое соглашение.

Отметим, что в "Вестерло" выступает бывший капитан "Динамо" Киев Сергей Сидорчук.

Украинец после перехода в "Динамо" Загреб сыграл 15 матчей, в которых совершил две голевые передачи.

За свою карьеру воспитанник киевского "Динамо" выступал в "Стали", "Заре", "Андерлехте" и "Шахтере".

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