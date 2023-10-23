Игрок сборной Украины близок к переходу в европейский клуб

Игрок "Динамо" Загреб Богдан Михайличенко. Фото: "Динамо" Загреб

Украинский левый защитник "Динамо" Загреб и сборной Украины Богдан Михайличенко вскоре сменит команду. В новом клубе он снова будет играть с бывшим партнером по "Динамо" Киев.

К игроку проявляют интерес в Бельгии, сообщил портал "Футбол 24".

Читайте также:

Ранее Михайличенко сообщили в загребском "Динамо", что на него не рассчитывают, и перевели тренироваться в молодежную команду.

Игрок "Динамо" Загреб Богдан Михайличенко. Фото: "Динамо" Загреб

Михайличенко вернется в Бельгию

По информации источника, бельгийский "Вестерло" подпишет футболиста, если его отпустят свободным агентом. Вроде бы в "Динамо" Загреб тоже готовы к такому варианту.

С Михайличенко готовы подписать контракт до конца сезона с условием, что в случае сохранения прописки в Жупиле Лиге с ним подпишут новое соглашение.

Отметим, что в "Вестерло" выступает бывший капитан "Динамо" Киев Сергей Сидорчук.

Украинец после перехода в "Динамо" Загреб сыграл 15 матчей, в которых совершил две голевые передачи.

За свою карьеру воспитанник киевского "Динамо" выступал в "Стали", "Заре", "Андерлехте" и "Шахтере".

Напомним, Невилл сухо похвалил Мудрика и назвал главную проблему украинца.

Цыганков может стать рекордным трансфером "Жироны" из-за интереса известного клуба.

"Динамо" оригинально поздравило Ярмоленко с днем рождения.

"Шахтер" расторг контракт со скандальным футболистом.

Фьюри сделал Усику и его детям любопытное предложение.