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Гравець збірної України близький до переходу в європейський клуб

23 жовтня 2023 15:31
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Агабекян Карен
редактор
Гравець збірної України близький до переходу в європейський клуб
Гравець "Динамо" Загреб Богдан Михайліченко. Фото: "Динамо" Загреб
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український лівий захисник "Динамо" Загреб та збірної України Богдан Михайліченко невдовзі змінить команду. У новому клубі він знову гратиме з колишнім партнером по "Динамо" Київ.

До гравця проявляють інтерес у Бельгії, повідомив портал "Футбол 24".

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Раніше Михайліченку повідомили у загребському "Динамо", що на нього не розраховують, та перевели тренуватися у молодіжну команду.

Богдан Михайличенко
Гравець "Динамо" Загреб Богдан Михайліченко. Фото: "Динамо" Загреб

Михайліченко повернеться до Бельгії

За інформацією джерела, бельгійський "Вестерло" підпише футболіста, якщо його відпустять вільним агентом. Начебто у "Динамо" Загреб теж готові до такого варіанту.

З Михайліченком готові підписати контракт до кінця сезону з умовою, що у разі збереження прописки в Жупіле Лізі з ним підпишуть нову угоду.

Зазначимо, що у "Вестерло" виступає колишній капітан "Динамо" Київ Сергій Сидорчук.

Українець після переходу в "Динамо" Загреб зіграв 15 матчів, у яких зробив дві гольові передачі.

За свою кар’єру вихованець київського "Динамо" виступав у "Сталі", "Зорі", "Андерлехті" та "Шахтарі".

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