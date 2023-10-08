Дефлимпийская сборная Украины впервые выиграла Кубок Мира по футболу

Дефлимпийская сборная Украины празднует победу на ЧМ-2023. Фото: instagram.com/ukrsportbase/

Сборная Украины по футболу с четвертой попытки выиграла чемпионат мира среди игроков с нарушениями слуха. В финале национальная команда под руководством Александра Верещаки обыграла Японию со счетом 2:1.

Украинец Игорь Реутов стал лучшим бомбардиром турнира, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне спорт".

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В Куала-Лумпур (Малайзия) прошел Кубок Мира по футболу среди спортсменов с нарушением слуха. Турнир длился с 23 сентября по седьмое октября. За трофей боролись 19 команд, а завоевали его украинцы.

Дефлимпийская сборная Украины перед матчем. Фото: Google

Успех дефлимпийской сборной Украины

Это был четвертый чемпионат мира в истории сборной Украины. В последний раз "сине-желтые" пробились в основную сетку ЧМ по футболу в 2016 году, и тогда им удалось занять девятое место.

Сборная Украины начала путь на Кубке Мира-2023 с разгрома соперников из Таиланда (6:0), после чего сыграла вничью с Сенегалом (2:2) и обыграла Аргентину (5:0). "Сине-желтые" вышли в плей-офф с первого места в группе.

Подопечные Александра Верещаки последовательно прошли Нигерию (2:0) и Иран (3:0), а в полуфинале по серии пенальти прошли Сенегал. В решающем матче были обыграны соперники из Японии (2:1). Игорь Реутов забил на турнире восемь голов и стал лучшим голеадоров Кубка Мира. Главный тренер Александр Верещака тоже записал на свой счет один из мячей.

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