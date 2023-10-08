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Дефлімпійська збірна України вперше виграла Кубок Світу з футболу

8 жовтня 2023 11:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дефлімпійська збірна України вперше виграла Кубок Світу з футболу
Дефлімпійська збірна України святкує перемогу на ЧС-2023. Фото: instagram.com/ukrsportbase/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна України з футболу з четвертої спроби виграла чемпіонат світу серед гравців із порушеннями слуху. У фіналі національна команда під проводом Олександра Верещаки обіграла Японію з рахунком 2:1.

Українець Ігор Реутов став найкращим бомбардиром турніру, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне спорт".

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У Куала-Лумпур (Малайзія) пройшов Кубок Світу з футболу серед спортсменів із порушенням слуху. Турнір тривав з 23 вересня до сьомого жовтня. За трофей боролися 19 команд, а вибороли його українці.

Дефлімпійська збірна України
Дефлімпійська збірна України перед матчем Фото: Google

Успіх дефлімпійської збірної України

То був четвертий чемпіонат світу в історії збірної України. Востаннє "синьо-жовті" пробилися до основної сітки ЧС з футболу у 2016 році, і тоді їм вдалося посісти дев'яте місце.

Збірна України розпочала шлях на Кубку Світу-2023 з розгрому суперників із Таїланду (6:0), після чого зіграла внічию з Сенегалом (2:2) та обіграла Аргентину (5:0). "Синьо-жовті" вийшли у плей-офф з першого місця у групі.

Підопічні Олександра Верещаки послідовно пройшли Нігерію (2:0) та Іран (3:0), а у півфіналі по серії пенальті пройшли Сенегал. У вирішальному матчі було обіграно суперників з Японії (2:1). Ігор Реутов забив на турнірі вісім голів і став найкращим голеадором Кубка Світу. Головний тренер Олександр Верещака теж записав на свій рахунок один із м'ячів.

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