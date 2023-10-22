Дебют Ярмолюка стал "рекордным" для украинцев в АПЛ

Полузащитник Егор Ярмолюк. Фото: "Бренторд"

Полузащитник Егор Ярмолюк благодаря своему дебюту за "Брентфорд" в АПЛ вошел в историю украинского футбола. Учитывая возраст 19-летнего футболиста, то это лишь начало рекордов.

Ярмолюк впервые вышел на поле в АПЛ в матче 9-го тура АПЛ против "Бернли" (3:0), сообщил портал Sport.ua.

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Достижения Ярмолюка

Егор стал одиннадцатым украинским футболистом в истории Английской премьер-лиги. При этом Ярмолюк стал рекордсменом как самый молодой украинский дебютант в АПЛ.

Ярмолюк дебютировал в чемпионате Англии в возрасте 19 лет, 7 месяцев и 21 дня.

На текущий момент в Английской премьер-лиге также играют: Александр Зинченко ("Арсенал") — 111 матчей, 1 гол + 9 асистов, Виталий Миколенко ("Эвертон") — 52 матча, 1 гол, Михаил Мудрик ("Челси") — 23 матча, 2 гола, 2 асиста, Илья Забарный ("Борнмут") — 14 матчей.

Также в АПЛ играли: Олег Лужный ("Арсенал") — 81 матч, 5 асистов, Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") — 66 матчей, 8голов + 3 асиста, Сергей Ребров ("Тоттенхэм") — 59 матчей, 10 голов + 5 асистов, Андрей Шевченко ("Челси") — 48 матчей, 9 голов + 7 асистов, Андрей Воронин ("Ливерпуль") — 27 матчей, 5 голов + 3 асиста, Александр Евтушок ("Ковентри") — 3 матча.

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