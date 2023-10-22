Дебют Ярмолюка став "рекордним" для українців в АПЛ

Півзахисник Єгор Ярмолюк. Фото: "Бренторд"

Півзахисник Єгор Ярмолюк завдяки своєму дебюту за "Брентфорд" до АПЛ увійшов до історії українського футболу. З огляду на вік 19-річного футболіста, то це лише початок рекордів.

Ярмолюк уперше вийшов на поле в АПЛ у матчі 9-го туру АПЛ проти "Бернлі" (3:0), повідомив портал Sport.ua.

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Досягнення Ярмолюка

Єгор став одинадцятим українським футболістом в історії Англійської прем'єр-ліги. При цьому Ярмолюк став рекордсменом як наймолодший український дебютант у АПЛ.

Ярмолюк дебютував у чемпіонаті Англії у віці 19 років, 7 місяців та 21 дня.

На поточний момент в Англійській прем'єр-лізі також грають: Олександр Зінченко ("Арсенал") — 111 матчів, 1 гол + 9 асистів, Віталій Міколенко ("Евертон") — 52 матчі, 1 гол, Михайло Мудрик ("Челсі") — 23 матчі, 2 голи, 2 асисти, Ілля Забарний ("Борнмут") — 14 матчів.

Також в АПЛ грали: Олег Лужний ("Арсенал") — 81 матч, 5 асистів, Андрій Ярмоленко ("Вест Хем") — 66 матчів, 8 голів + 3 асисти, Сергій Ребров ("Тоттенхем") — 59 матчів, 10 голів + 5 асистів, Андрій Шевченко ("Челсі") — 48 матчів, 9 голів + 7 асистів, Андрій Воронін ("Ліверпуль") — 27 матчів, 5 голів + 3 асисти, Олександр Євтушок ("Ковентрі") — 3 матчі.

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