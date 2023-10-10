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Бражко о переходе в Серию А: "Торино" интересовалось игроком летом

10 октября 2023 22:22
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Бражко о переходе в Серию А: "Торино" интересовалось игроком летом
Владимир Бражко. Фото: "Динамо"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко мог летом перейти в клуб по Чемпионату Италии — "Торино". Но тогда не сложилось, и теперь он ждет новых предложений.

О возможном переходе игрок рассказал в одном из интервью, передает Новини.LIVE

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"Я удивился. Мне позвонил агент и сказал, что "Торино" интересуется мной. Потом поступило первое предложение - отказали. Второе было. А после этого уже было затишье, все", — сказал Бражко.

Может "случится" какой-нибудь и лучший клуб

Но футболист ожидает, что заинтересованность такого клуба еще больше поднимет его цену и поможет в будущем получить лучший контракт.

"После заинтересованности со стороны "Торино" за мной будут еще больше следить. Может, получится какой-то и лучший клуб. Надо показывать себя на поле, все будет как будет", — рассказал игрок "Динамо".

Согласно неофициальным данным, "Динамо" отказалось "Торино" в переходе Бражка из-за малого размера отступных. Итальянцы вроде бы предлагали 4 млн евро плюс бонусы.

Добавим, что 4 октября игрок продлил контракт с киевлянами до 2028 года.

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