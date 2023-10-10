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Бражко про перехід в Серію А: "Торіно" цікавилось гравцем влітку

10 жовтня 2023 22:22
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Бражко про перехід в Серію А: "Торіно" цікавилось гравцем влітку
Володимир Бражко. Фото: "Динамо"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко міг влітку перейти до клубу з Чемпіонату Італії — "Торіно". Але тоді не склалося й тепер він чекає нових пропозицій.

Про ймовірний перехід гравець розповів в одному з інтерв’ю, передає Новини.LIVE

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"Я здивувався. Мені зателефонував агент і сказав, що "Торіно" цікавиться мною. Потім надійшла перша пропозиція - відмовили. Друга була. А після цього вже було затишшя, все", — сказав Бражко.

Може вийде якийсь і кращий клуб

Але футболіст очікує, що зацікавленість такого клуба ще більше піднімуть його ціну та допоможе в майбутньому отримати кращий контракт.

"Після зацікавленості з боку "Торіно" за мною ще більше стежитимуть. Може, вийде якийсь і кращий клуб. Треба показувати себе на полі, все буде як буде", — розповів гравець “Динамо”.

Згідно з неофіційними даними, "Динамо" відмовило "Торіно" у переході Бражка через малий розмір відступних. Італійці нібито пропонували 4 млн євро плюс бонуси.

Додамо, що 4 жовтня гравець продовжив контракт з киянами до 2028 року.

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