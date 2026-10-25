Результати Дитячого Євробачення: яке місце посіла Україна
Увечері в суботу, 24 жовтня, на Мальті відбувся фінал Дитячого Євробачення-2026. За перемогу змагалися учасники із 16 країн Європи. Україну представила Еріка Колесніченко з піснею Not a lullaby. Вона посіла дев'яте місце.
Про це з посиланням на Євробачення Україна передає Новини.LIVE.
Результати Дитячого Євробачення-2026
Переможницею стала представниця Вірменії — співачка Naré. Її сумарна кількість балів від суддів і глядачів — 202. Українка Еріка Колесніченко набрала 106 балів.
Скільки балів набрали учасники:
- Вірменія — 202 бали;
- Іспанія — 184 бали;
- Франція — 165 балів;
- Сан Марино — 148 балів;
- Грузія — 145 балів;
- Польща — 144 бали;
- Мальта — 136 балів;
- Нідерланди — 126 балів;
- Україна — 106 балів;
- Кіпр — 98 балів;
- Італія — 87 балів;
- Монтенерго — 68 балів;
- Португалія — 64 бали;
- Ірландія — 64 бали;
- Албанія — 62 бали;
- Північна Македонія — 57 балів.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на Суспільне повідомляв, що у фіналі Дитячого Євробачення-2026 12-річна Еріка Колесніченко виступала під номером 11. Українці могли підтримати представниця своєї країни. Голосування було безкоштовним.
Також Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Євробачення писав, де відбудеться головний пісенний конкурс Європи у 2027 році. Містом проведення музичної події стане Бургас. Майданчиком для двох півфіналів і грандфіналу стане "Арена Бургас".