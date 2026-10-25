Виступ представниці України Еріка Колісніченко на Дитячому Євробаченні-2026. Фото: suspilne.media

Увечері в суботу, 24 жовтня, на Мальті відбувся фінал Дитячого Євробачення-2026. За перемогу змагалися учасники із 16 країн Європи. Україну представила Еріка Колесніченко з піснею Not a lullaby. Вона посіла дев'яте місце.

Про це з посиланням на Євробачення Україна передає Новини.LIVE.

Реклама

Результати Дитячого Євробачення-2026

Переможницею стала представниця Вірменії — співачка Naré. Її сумарна кількість балів від суддів і глядачів — 202. Українка Еріка Колесніченко набрала 106 балів.

Скільки балів набрали учасники:

Вірменія — 202 бали; Іспанія — 184 бали; Франція — 165 балів; Сан Марино — 148 балів; Грузія — 145 балів; Польща — 144 бали; Мальта — 136 балів; Нідерланди — 126 балів; Україна — 106 балів; Кіпр — 98 балів; Італія — 87 балів; Монтенерго — 68 балів; Португалія — 64 бали; Ірландія — 64 бали; Албанія — 62 бали; Північна Македонія — 57 балів.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Суспільне повідомляв, що у фіналі Дитячого Євробачення-2026 12-річна Еріка Колесніченко виступала під номером 11. Українці могли підтримати представниця своєї країни. Голосування було безкоштовним.

Також Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Євробачення писав, де відбудеться головний пісенний конкурс Європи у 2027 році. Містом проведення музичної події стане Бургас. Майданчиком для двох півфіналів і грандфіналу стане "Арена Бургас".