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"Живем с остатками тел врага": военная рассказала о быте ВСУ на фронте

15 сентября 2023 22:22
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Позывная Ведьма рассказала о жизни на фронте: остатки тел и мыши
Ольга Бигарь. Фото: Олег Пальчик
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Самым сложным на войне есть потери, молчание в рации собратьев, "прилеты" по гражданской инфраструктуре мирных городов.

Бытовые вещи на фронте теряют свою значимость, хотя военным постоянно приходится жить в окопах и подвалах с блохами, мышами, крысами, мухами, мусором и даже останками тел врага.

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Об этом в интервью Новини.LIVE рассказала офицерша 241 ОБР ТРО ВСУ, военная Ольга Бигарь, позывная "Ведьма".

По ее словам, из-за постоянной опасности обстрелов, военные не выносят мусор из окопов. Но это пол беды. Когда они занимают позиции противника, приходится жить вместе с остатками их тел и продуктов жизнедеятельности.

Ольга Бигарь
Ольга Бигарь. Фото из личного архива Ольги Бигарь

"Но это тоже не важно, если у тебя выбор между попасть под обстрел или претерпеть некоторые бытовые неудобства. Мы быстро обживаем позиции, проводим свет, есть туалеты в ведерке, который выносим ночью, моемся сухим душами, еду от мышей прячем в ящики из-под боеприпасов. Дождевую воду собираем для бытовых целей. С клопами, блохами и мухами воюем химией", — говорит Ольга.

Отдельная дисциплина у военных как мужчин, так и женщин касается личной гигиены. На каждой позиции есть миниумывальник из бутылок и зеркало. После смены на позициях одежду и спальники стирают в стиральных машинках, поэтому грязной не ходит никто.

"У кого длинные волосы (и парни, и девушки) заплетают их в косы или завязывают в пучки, чтобы было удобно под каской и они не растрескивались. Макияж — вопрос личный. Мне, например, неудобно. Тем более у меня темные брови и ресницы от природы", — подытожила она.

Напомним, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, в Вооруженных силах служит 42 тысяч женщин военных. Вместе с гражданскими работницами эта цифра составляет около 60 тыс.

Из них 5 тысяч женщин находятся на переднем крае, где выполняют задания на уровне с мужчинами.

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