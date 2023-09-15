Позивна Відьма розповіла про життя фронті: рештки тіл і миші

Ольга Бігар. Фото: Олег Пальчик

Найскладнішим на війні є втрати, мовчання у рації побратима, "прильоти" по цивільній інфраструктурі мирних міст. А побутові речі на фронті втрачають свою значимість, хоч військовим постійно доводиться жити в окопах та підвалах з блохами, мишами, щурами, мухами, сміттям і навіть рештками тіл ворога.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла офіцерка 241 ОБР ТРО ЗСУ, військова Ольга Бігарь, позивний "Відьма".

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За її словами, через постійну небезпеку обстрілів, військові не виносять сміття із окопів. Але це пів біди. Коли військові займають позиції противника — доводиться жити разом із залишками їхніх тіл і продуктів життєдіяльності.

Ольга Бігар. Фото із особистого архіву Ольги Бігар

"Але це теж не важливо, якщо у тебе вибір поміж потрапити під обстріл або перетерпіти деякі побутові незручності. Ми швидко обживаємо позиції, проводимо світло, маємо кухоньку, імпровізовані туалети у відерці, яке виносимо вночі, миємось сухим душами, їжу від мишей ховаємо в ящики з-під боєприпасів. Дощову воду збираємо для побутових цілей. З клопами, блохами і мухами воюємо хімією", — каже Ольга.

Окрема дисципліна у військових як чоловіків, так і жінок стосується особистої гігієни. На кожній позиції є мініумивальники з пляшок та дзеркало. Після зміни на позиціях одяг та спальники перуть у пральних машинках, тому брудним не ходить ніхто.

"Усі хто мають довге волосся (і хлопці, і дівчата) заплітають його в коси або зав’язуть у пучки, щоб було зручно під каскою і воно не розтріпувалось. Макіяж — це питання особисте. Мені, наприклад, незручно. Тим більше в мене темні брови і вії від природи", — підсумувала вона.

Нагадаємо, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, у Збройних силах служить 42 тисячі жінок військових. Разом із цивільними працівницями ця цифра становить близько 60 тис.

Із них 5 тисяч жінок перебувають на "передньому краї", де виконують завдання на рівні з чоловіками.