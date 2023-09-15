Позивна Відьма розповіла про життя фронті: рештки тіл і миші

"Живемо із рештками тіл ворога": військова розповіла про побут ЗСУ на фронті
Найскладнішим на війні є втрати, мовчання у рації побратима, "прильоти" по цивільній інфраструктурі мирних міст. А побутові речі на фронті втрачають свою значимість, хоч військовим постійно доводиться жити в окопах та підвалах з блохами, мишами, щурами, мухами, сміттям і навіть рештками тіл ворога.
Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла офіцерка 241 ОБР ТРО ЗСУ, військова Ольга Бігарь, позивний "Відьма".
За її словами, через постійну небезпеку обстрілів, військові не виносять сміття із окопів. Але це пів біди. Коли військові займають позиції противника — доводиться жити разом із залишками їхніх тіл і продуктів життєдіяльності.
"Але це теж не важливо, якщо у тебе вибір поміж потрапити під обстріл або перетерпіти деякі побутові незручності. Ми швидко обживаємо позиції, проводимо світло, маємо кухоньку, імпровізовані туалети у відерці, яке виносимо вночі, миємось сухим душами, їжу від мишей ховаємо в ящики з-під боєприпасів. Дощову воду збираємо для побутових цілей. З клопами, блохами і мухами воюємо хімією", — каже Ольга.
Окрема дисципліна у військових як чоловіків, так і жінок стосується особистої гігієни. На кожній позиції є мініумивальники з пляшок та дзеркало. Після зміни на позиціях одяг та спальники перуть у пральних машинках, тому брудним не ходить ніхто.
"Усі хто мають довге волосся (і хлопці, і дівчата) заплітають його в коси або зав’язуть у пучки, щоб було зручно під каскою і воно не розтріпувалось. Макіяж — це питання особисте. Мені, наприклад, незручно. Тим більше в мене темні брови і вії від природи", — підсумувала вона.
Нагадаємо, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, у Збройних силах служить 42 тисячі жінок військових. Разом із цивільними працівницями ця цифра становить близько 60 тис.
Із них 5 тисяч жінок перебувають на "передньому краї", де виконують завдання на рівні з чоловіками.