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Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках

8 ноября 2023 14:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках
Законопроект о медицинском каннабисе в Украине. Иллюстративное фото: Shutterstock
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования дополнительно внес правки ко второму чтению законопроекта о медицинском каннабисе. Отмечается, что еще 10 октября комитетом были рассмотрены поправки ко второму чтению в законопроект №7457 и направлен документ на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщила народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Лада Булах для Новини.LIVE.

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Тем не менее, комитет получил дополнительные предложения от Минздрава, членов Комитета, Главного юридического управления парламента. Поэтому в ведомстве решили еще раз рассмотреть изменения ко второму чтению.

"Среди новых существенных поправок ко второму чтению выделю следующие: Минздрав детализировал нормы в части лицензирования, уточнено, что выращенное растение медицинской конопли сначала используют для изготовления из него АФИ, дальнейшей его регистрации как лекарственной субстанции и применения в медицинской практике. Также внесены технические правки для согласования положений документа. Комитет повторно направил законопроект № 7457 на рассмотрение Верховной Рады", — отметила Булах.

закон про медичний канабіс
Народный депутат Лада Булах. Фото: Freedom.LIVE

Главная цель закона о медицинском каннабисе

Народный депутат отметила, что главной целью № 7457 является расширение доступа пациентов к лечению медицинскими препаратами, основой которых является каннабис.

По ее словам, если закон будет принят и начнет работать, тогда миллионы украинцев смогут по назначению врача облегчить свою боль таким лекарством.

"В том числе военные, страдающие ПТСР, пациенты с эпилепсией, онкобольные, паллиативные больные, страдающие хронической болью. Особое внимание в документе уделено усиленному контролю за оборотом медицинского каннабиса со стороны Нацполиции, предусмотрен прямой запрет на использование каннабиса в рекреационных целях", — добавила она.

Напомним, ранее Лада Булах заявила, что принятие такого закона зависит от вовлеченности общества и людей, которые проходят реабилитацию.

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