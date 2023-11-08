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Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

8 листопада 2023 14:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки
Законопроєкт про медичний канабіс в Україні. Ілюстративне фото: Shutterstock
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування додатково вніс правки до другого читання законопроєкту про медичний канабіс. Зазначається, що ще 10 жовтня комітетом було розглянуто поправки до другого читання до законопроєкту № 7457 та направлено документ на розгляд Верховної Ради.

Про це повідомила народна депутатка, членкиня парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Лада Булах для Новини.LIVE.

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Які поправки додали до закону

Проте комітет отримав додаткові пропозиції від МОЗ, членів Комітету, Головного юридичного управління парламенту. Тому у відомстві вирішили ще раз розглянути зміни до другого читання.

"Серед нових найістотніших поправок до другого читання виділю такі: МОЗ деталізувало норми у частині ліцензування, уточнено, що вирощену рослину медичних конопель спочатку використовують для виготовлення з неї АФІ, подальшої його реєстрації як лікарської субстанції та застосування у медичній практиці. Також внесені технічні правки для узгодження положень документу. Комітет повторно направив законопроєкт № 7457 на розгляд Верховної Ради", — наголосила Булах.

закон про медичний канабіс
Народна депутатка Лада Булах. Фото: Freedom.LIVE

Головна мета закону про медичний канабіс

Народна депутатка зауважила, що головною метою № 7457 є розширення доступу пацієнтів до лікування медичними препаратами, основою яких є канабіс. 

За її словами, якщо закон буде ухвалено та почне працювати, тоді мільйони українців зможуть за призначенням лікаря полегшити свій біль такими ліками.

"В тому числі військові, які страждають на ПТСР, пацієнти з епілепсією, онкохворі, паліативні хворі, що страждають від хронічного болю. Особлива увага в документі приділена посиленому контролю за обігом медичного канабісу з боку Нацполіції, передбачена пряма заборона на використання канабісу в рекреаційних цілях", — додала вона.

Нагадаємо, раніше Лада Булах заявила, що ухвалення такого закону залежить від залученості суспільства і людей, які проходять реабілітацію.

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