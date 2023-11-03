Военный эксперт прокомментировал известную статью Залужного о ситуации на фронте

Военный эксперт Олег Жданов. Фото: Укринформ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей статье в The Economist "разложил на молекулы" ситуацию, которая сложилась на фронте. Для партнеров это должен быть знак, что нужно давать оружие Украине.

Об этом рассказал Олег Жданов в эфире Новости.LIVE.

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По мнению Жданова, Залужный в своей статье расписал более расширенную и более подробную ситуацию на линии фронта для более широкого понимания, в каком состоянии в этой войне находятся наши Силы обороны.

Он отметил, что также главнокомандующий разложил все, что нужно Украине для победы в этой войне.

"Он показал Западу, насколько нужна западная техника. Не собирать со старых советских образцов — танков, бронированных машин и остальных. Насколько важно дать нам современные радиоэлектронные средства — большие комплексы, которые могли бы закрыть небо над нашими войсками. Насколько важно перевооружение ВСУ и оружия в тех объемах, в которых мы просим", — добавил военный эксперт.

Напомним, что пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков не соглашается со словами главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о том, что война зашла в тупик. Он считает абсурдной возможность победы Украины в войне.