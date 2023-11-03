Військовий експерт прокоментував відому статтю Залужного про ситуацію на фронті

Військовий експерт Олег Жданов. Фото: Укрінформ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй статті в The Economist "розклав на молекули" ту ситуацію, яка склалася на фронті. Для партнерів це має бути знак, що треба надавати зброю Україні.

Про це розповів Олег Жданов в ефірі Новини.LIVE.

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Стаття Залужного у виданні The Economist

На думку Жданова, Залужний у своїй статті розписав більш розширену і більш детальну ситуацію на лінії фронту для ширшого розуміння, в якому стані в цій війні знаходяться наші Сили оборони.

Він зазначив, що також головнокомандувач розклав все, що потрібне Україні для перемоги в цій війні.

"Він показав Заходу, наскільки потрібна західна техніка. Не збирати зі старих радянських зразків — танків, броньованих машин і решти. Наскільки важливо дати нам сучасні радіоелектронні засоби — великі комплекси, які могли б закрити небо над нашими військами. Наскільки важливе переозброєння ЗСУ і постачання зброї в тих обсягах, в яких ми просимо", — додав військовий експерт.

Нагадаємо, що прессекретар Президента Росії Дмитро Пєсков не погоджується зі словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного про те, що війна зайшла у глухий кут. Він вважає абсурдним можливість перемоги України у війні.