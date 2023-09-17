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Военная рассказала о смертельных участках на фронте

17 сентября 2023 05:57
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Военная рассказала о самой большой опасности на фронте
ВСУ. Фото: GeneralStaff.ua
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Одной из самых больших опасностей для военных есть дорога к позициям. Большинство готовы идти пешком хоть 5 км в полной выкладке, только бы не сесть в броню или авто — цель номер один для врага.

А идя пешком, услышав свист снаряда, успеваешь упасть на землю. Это дает хоть какое-то чувство контроля.

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Об этом в интервью Новини.LIVE рассказала офицерша 241 ОБР ТРО ВСУ, военная Ольга Бигарь, позывная Ведьма.

По ее словам, опасные участки приходится пробегать. Но дорога настолько плоха, что кажется, бежишь на месте. Особенно сложно бежать по грязи, потому что она физически снимает берцы с ног. Из-за этого в том числе теряешь равновесие.

Ольга Бигарь
Ольга Бигарь. Фото из личного архива Ольги Бигарь

"Через воронки от взрывов и следы гусянок, бежать по сухой дороге тоже сложно. Бежишь и думаешь, чтобы колени не вылетели. Привал в воронке или в окопчике, пару глотков воды и бежишь дальше. Слышишь дрон — просто замираешь и смотришь, где можно от него укрыться. Относительная безопасность — посадка, хоть ее и обстреливают", — пояснила Ольга.

Напомним, украинские воины продолжают освобождать нашу землю от российских захватчиков. Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им.князя Константина Острожского успешно провели штурм и захватили вражескую позицию на фронте.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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