Військова розповіла про найбільшу небезпеку на фронті

Військова розповіла про смертельні ділянки на фронті
Одна з найбільших небезпек для військових є шлях до позицій. Більшість готові йти пішки хоч 5 км у повній викладці, аби тільки не сісти у броню чи авто — ціль номер один для ворога. А йдучи пішки, зачувши свист снаряду, встигаєш впасти на землю. Це дає хоч якесь відчуття контролю.
Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла офіцерка 241 ОБР ТРО ЗСУ, військова Ольга Бігарь, позивний "Відьма".
За її словами, небезпечні ділянки доводиться пробігати. Але дорога настільки погана, що здається, біжиш на місці. Особливо складно бігти по багнюці, бо вона фізично знімає берці із ніг. Через це в тому числі втрачаєш рівновагу.
"Через вирви від вибухів і слідки гусянок, бігти сухою дорогою теж складно. Біжиш і думаєш, аби коліна не повилітали. Привал у воронці чи в окопчику, пару ковтків води і біжиш далі. Чуєш дрон — просто завмираєш і лише дивишся, де можна від нього сховатися. Відносна безпека — посадка, хоч її й обстрілюють", — пояснила Ольга.
Нагадаємо, українські воїни продовжують звільняти нашу землю від російських загарбників. Бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім.князя Костянтина Острозького успішно провели штурм та захопили ворожу позицію на фронті.
Відповідне відео опублікувала пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.