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Військова розповіла про смертельні ділянки на фронті

17 вересня 2023 05:57
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Військова розповіла про найбільшу небезпеку на фронті
ЗСУ. Фото: GeneralStaff.ua
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Одна з найбільших небезпек для військових є шлях до позицій. Більшість готові йти пішки хоч 5 км у повній викладці, аби тільки не сісти у броню чи авто — ціль номер один для ворога. А йдучи пішки, зачувши свист снаряду, встигаєш впасти на землю. Це дає хоч якесь відчуття контролю.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла офіцерка 241 ОБР ТРО ЗСУ, військова Ольга Бігарь, позивний "Відьма".

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За її словами, небезпечні ділянки доводиться пробігати. Але дорога настільки погана, що здається, біжиш на місці. Особливо складно бігти по багнюці, бо вона фізично знімає берці із ніг. Через це в тому числі втрачаєш рівновагу.

Ольга Бігарь
Ольга Бігарь. Фото з особистого архіву Ольги Бігарь

"Через вирви від вибухів і слідки гусянок, бігти сухою дорогою теж складно. Біжиш і думаєш, аби коліна не повилітали. Привал у воронці чи в окопчику, пару ковтків води і біжиш далі. Чуєш дрон — просто завмираєш і лише дивишся, де можна від нього сховатися. Відносна безпека — посадка, хоч її й обстрілюють", — пояснила Ольга.

Нагадаємо, українські воїни продовжують звільняти нашу землю від російських загарбників. Бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім.князя Костянтина Острозького успішно провели штурм та захопили ворожу позицію на фронті. 

Відповідне відео опублікувала пресслужба Сухопутних військ ЗСУ. 

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