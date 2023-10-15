Население Украины сокращается: ученый назвал впечатляющие цифры

Крещатик. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

В Украине стремительно сокращается население, этот процесс начался еще с начала обретения независимости в 1991 году.

В частности, в 1992-1993 годах в Украине насчитывалось 52 млн, а уже к началу 2022-го — 42 млн. То есть за 30 лет украинцев стало меньше на 10 млн человек.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал заместитель Института демографии Украины Александр Гладун.

По словам ученого, на стремительное сокращение украинцев повлияли два фактора: природное движение — рождаемость и смертность. Сама рождаемость перешла на модель однодетной семьи.

"В Украине большая сверхсмертность, особенно мужчин в трудоспособном возрасте. Например, в 2021 году на 100 рождений было 263 смерти. То есть людей умирало в 2,5 раза больше, чем рождалось. К 2021 году смертность тоже вдвое превышала рождаемость", — отметил Гладун.

По его словам, после переписи 2001 года Украина потеряла до 3 млн человек из-за миграции. Это тоже обусловило сокращение численности населения, и такой тренд сохранится в дальнейшем. Чем меньше населения — тем меньше рождается.

Александр Гладун. Фото: www.nas.gov.ua

"Население в Украине стареет. Если за 30 лет мы потеряли 10 млн, то примерно столько же потеряем за следующие 15. Темпы сокращения населения ускорятся. Нас никогда не будет 52 млн. Разве что завезем 10-15 млн мигрантов", — подытожил ученый.

Напомним, по словам Министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина готова к переписи населения с использованием современных цифровых инструментов для проверки и создания списков.

Это поможет избежать одинаковых данных при сборе информации государственными органами.