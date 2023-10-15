Населення України скорочуються: вчений назвав вражаючі цифри

Хрещатик. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

В Україні стрімко скорочується населення, цей процес розпочався ще з початку набуття незалежності 1991 року.

Зокрема, в 1992-1993 роках в Україні нараховувалося 52 млн, а вже на початок 2022-го — 42 млн. Тобто за 30 років українців стало менше на 10 млн осіб.

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Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав заступник Інституту демографії України Олександр Гладун.

За словами вченого, на стрімке скорочення українців вплинуло два чинники: природний рух — народжуваність та смертність. Народжуваність перейшла на модель однодітної сім'ї.

"В Україні велика надсмертність, особливо чоловіків у працездатному віці. Наприклад, у 2021 році на 100 народжень було 263 смерті. Тобто людей помирало у 2,5 рази більше, ніж народжувалось. До 2021 року смертність теж удвічі перевищувала народжуваність", — зазначив Гладун.

За його словами, після перепису 2001 року Україна втратила до 3 млн людей через міграцію. Це теж обумовило скорочення чисельності населення, і такий тренд збережеться надалі. Чим менше населення — тим менше народжується.

Олександр Гладун. Фото: www.nas.gov.ua

"Населення в Україні старіє. Якщо за 30 років ми втратили 10 млн, то приблизно стільки ж втратимо за наступні 15. Темпи скорочення населення прискоряться. Нас ніколи не буде 52 млн. Хіба що завеземо 10-15 млн мігрантів", — підсумував вчений.

Нагадаємо, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна готова до перепису населення з використанням сучасних цифрових інструментів для перевірки та створення списків. Це допоможе уникнути однакових даних при зборі інформації державними органами.