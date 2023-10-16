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Ученый назвал условия, при которых украинские беженцы вернутся домой

16 октября 2023 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Беженцы из Украины за границей: кто вернется домой
Украинские беженцы. Фото из открытых источников
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

По данным социологических исследований, за границей планируют остаться 30-50% украинцев, выехавших из-за войны.

На принятие их решений по возвращению в Украину будет влиять продолжительность войны. Чем дольше она продолжится, тем меньше людей вернется. Многие могут остаться за границей ради будущего детей.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал заместитель Института демографии Украины Александр Гладун.

Вернутся ли в Украину украинские беженцы

В целом, по словам ученого, люди будут интересоваться перспективой жилья в ближайшие 5-10 лет после возвращения в Украину. Особенно в разрушенных регионах юга и востока.

Второй интересующий их фактор — наличие работы, а также инфраструктура для дошкольников.

Также, по мнению ученого, много чего будет зависеть от политики государств, в которых находятся наши граждане относительно их дальнейшего пребывания. Большинство европейских стран в них заинтересованы.

"Еще до войны проводилась политика по привлечению украинцев на работу в ЕС, а молодежь  на обучение в учебных заведениях. Лучший пример  Польша", — уточнил демограф.

Александр Гладун
Александр Гладун. Фото: www.nas.gov.ua

А вот на вопрос поедут ли массово из Украины военнообязанные мужчины, когда после окончания войны откроются границы, Гладун ответил, могут уехать те, у кого за границей проживают семьи. Также по окончании войны в Украину вернутся и женщины.

"Все зависит от продолжительности войны, насколько у супругов сохранятся отношения. Ведь некоторых война делает ближе, а еще некоторых разводит между собой", — подытожил ученый.

Напомним, военная снайперша Евгения Эмеральд, с позывным Жанна д'Арк, за историей любви и беременностью которой наблюдала вся страна, разводится.

Согласно действующему законодательству, официальный развод станет возможным, когда их совместной дочери Афине исполнится один год.

 

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