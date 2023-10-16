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Вчений назвав умови, за яких українські біженці повернуться додому

16 жовтня 2023 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Біженці з України за кордоном: хто повернеться додому
Українські біженці. Фото із відкритих джерел
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

За даними соціологічних досліджень, за кордоном планують 30-50% українців, які виїхали через війну. На прийняття їхніх рішень по поверненню до України впливатиме тривалість війни. Чим довше вона продовжиться — тим менше людей повернеться. Багато хто може залишитися за кордоном заради майбутнього дітей. 

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав заступник Інституту демографії України Олександр Гладун.

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Загалом, за словами вченого, люди будуть цікавитися перспективою житла у найближчі 5-10 років після повернення до України. Особливо у зруйнованих регіонах півдня та сходу.

Другий чинник, який їх цікавитиме, — наявність роботи, а також інфраструктура для дошкільнят.

Також, на думку вченого, все залежатиме від політики держав, у яких знаходяться наші громадяни, щодо подальшого їх перебування. Більшість європейських країн у них зацікавлені.

"Ще до війни проводилась політика по залученню українців на праці ЄС, а молоді для навчання у навчальних закладах. Найкращий приклад — Польща", — уточнив демограф.

Александр Гладун
Олександр Гладун. Фото: www.nas.gov.ua

А от на запитання чи поїдуть масово з України військовозобов'язані чоловіки, коли після закінчення війни відкриються кордони, Гладун відповів, можуть поїхати ті, у кого за кордоном мешкають сімʼї. Також по закінченню війни до України повернуться й жінки.

"Все залежить від тривалості війни, наскільки у подружжя збережуться стосунки. Адже декого війна робить ближчими, а ще декого розводить поміж собою", — підсумував вчений.

Нагадаємо, військова снайперка Євгенія Емеральд, з позивним Жанна д’Арк, за історією кохання і вагітністю якої спостерігала вся країна, розлучається. Згідно до чинного законодавства, офіційне розлучення стане можливим, коли їхній спільній доньці Афіні виповниться один рік.

 

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