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В Украине могут ввести польскую модель налогообложения ФЛП: подробности от Гетманцева

17 сентября 2023 06:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
В Украине могут ввести польскую модель налогообложения ФЛП
Даниил Гетманцев в студии Новини.LIVE. Скриншот видео
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Министерство финансов Украины совместно с Международным валютным фондом рассматривают модель налогообложения физлиц-предпринимателей, которая была бы цивилизованной, простой, прозрачной, понятной и давала возможность поддерживать малый бизнес, а не закрывать глаза на то, как "играют" с налогами крупные предприятия. В частности, рассматривается польская модель налогообложения ФЛП.

Об этом в интервью для Новини.LIVE рассказал глава Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

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Что такое польская модель налогообложения ФЛП

"Часто мы слышим от бизнеса и экспертов предложения ввести налогообложение, как в Европе. Изучив примеры нескольких стран мы взяли за образец польскую модель, которая для нас наиболее близка. Сейчас рассматриваем возможность ее имплементации в Украине", — сообщил Даниил Гетманцев.

По его словам, единый налог в Украине превратился из инструмента поддержки малого бизнеса в систему уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса.

Так вот, польская модель налогообложения ФЛП, во-первых, предусматривает больший лимит по операциям — 2 млн евро, тогда как в Украине лимит составляет 7,8 млн гривен. Кроме того, разные виды деятельности облагаются разными ставками налога. К примеру, торговля облагается налогом 3%. Низким налогом облагается производство. А налоги на услуги составляют от 12 до 20%.

Что это даст бюджету Украины

В первую очередь речь идет о справедливости налогообложения.

"Наша задача — отделить малый бизнес от среднего и крупного. Это сейчас основная проблема единого налога и системы налогообложения малого бизнеса. Все выступают за поддержку малого бизнеса и создание для него благоприятных условий. Но ни в коем случае нельзя делать так, чтобы большой и сверхбольшой бизнес искусственно через схемы превращался в "малый», — предостерегает Гетманцев.

По его мнению, менять систему налогообложения ФЛП можно даже во время войны.

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Напомним, с 1 августа в Украине возобновлен довоенный порядок налогообложения бизнеса. По расчетам Международного валютного фонда, дополнительные поступления налогов в государственный бюджет после возобновления довоенного уровня налоговых ставок для бизнеса должны составить около 1,2 млрд гривен в месяц.

Возобновление довоенного формата налогового регулирования бизнеса является требованием Международного валютного фонда и одним из так называемых маяков четырехлетней программы расширенного финансирования Украины на 15,6 млрд долларов.

В рамках этой программы Украина обязалась перед МВФ возобновить довоенный уровень налогов с 1 июля. Но впоследствии стало ясно, что Верховная Рада не успевает принять законопроект к этой дате из-за большого количества поправок. Было решено, что довоенный порядок налогообложения и проверок бизнеса введут с 1 августа.

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