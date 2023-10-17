В посольстве Украины рассказали, как работает схема эвакуации украинцев из Израиля

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук с эвакуированными украинцами. Фото: Посольство Украины в Государстве Израиле.

Посольство Украины в Государстве Израиль круглосуточно работает над вопросом быстрой и безопасной эвакуации украинцев с территории этого государства. В настоящее время уже отправлены три эвакуационных рейса с 436 гражданами Украины.

Об этом сообщило Посольство Украины в Израиле по запросу журналистки Новини.LIVE.

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"В первую очередь предпочтение отдается женщинам с детьми, пожилым лицам. Мы продолжаем поиски дополнительных рейсов. Сейчас у нас зарегистрировано более 2000 желающих на эвакуацию из Израиля", — говорится в сообщении посольства.

В посольстве отметили, что граждане должны сообщить о своем желании эвакуироваться на горячую линию посольства или по электронному адресу консульского отдела. Все обращения регистрируются и получают обратную связь.

"В связи с военной агрессией РФ против нашей страны, прямая эвакуация на территорию Украины невозможна, поэтому Посольство вынуждено искать возможности со странами-партнерами, чье авиапространство открыто и есть возможность зарезервировать места для наших граждан", — рассказали в посольстве.

В посольстве также сообщили, что рейсы не бесплатны, гражданам нужно самостоятельно платить стоимость билета (в среднем 400 евро). Впрочем, такая стоимость билета самая низкая на рынке.



"В случае если у граждан нет финансовой возможности оплатить билет, Посольство будет искать варианты для помощи таким категориям соотечественников через филантропов и благотворителей", — пояснили в посольстве.

Также в посольстве добавили, что в настоящее время аэропорт Бен Гурион работает, воздушное пространство открыто. Также есть возможность покинуть территорию Израиля морем, из города Хайфа.

Ранее мы сообщали, что вчера, 16 октября, из Тель-Авива вылетел уже третий эвакуационный рейс с гражданами Украины в Бухарест в Румынии. Среди эвакуированных украинцев большинство составляют женщины и дети.

Напомним, что первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Бухарест 15 октября. Из страны, где идет война, удалось вывезти, в том числе, и более 60 детей.