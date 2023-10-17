В посольстві України розповіли, як працює схема евакуації українців з Ізраїлю

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук з евакуйованими українцями. Фото: Посольство України в Державі Ізраїлі

Посольство України в Державі Ізраїль цілодобово працює над питанням щодо швидкої та безпечної евакуації українців з території цієї держави. Наразі вже відправлено три евакуаційні рейси з 436 громадянами України.

Про це повідомило Посольство України в Ізраїлі на запит журналістки Новини.LIVE.

Читайте також:

Як організовують евакуацію українців

"Першочергово перевага надається жінкам з дітьми, літнім особам. Ми продовжуємо пошуки додаткових рейсів. Наразі у нас зареєстровано понад 2000 бажаючих осіб на евакуацію з Ізраїлю", — говориться в повідомленні посольства.

В посольстві зазначили, що громадяни повинні повідомити про своє бажання евакуюватись на гарячу лінію посольства або на електронну адресу консульського відділу. Усі звернення реєструються та громадяни отримують зворотній зв'язок.

"У зв’язку з військовою агресією РФ проти нашої країни, пряма евакуація на територію України неможлива, тому Посольство змушене шукати можливості з країнами-партнерами чий авіапростір є відкритим та є можливість зарезервувати місця для наших громадян", — розповіли у посольстві.

В посольстві також повідомили, що рейси не є безкоштовними, громадянам потрібно самостійно сплачувати вартість квитка (в середньому 400 євро). Втім, така вартість квитка є найнижчою на ринку.



"У разі якщо громадяни не мають фінансової можливості оплатити квиток, Посольство шукатиме варіанти для допомоги таким категоріям співвітчизників через філантропів та благодійників", — пояснили в посольстві.

Також в посольстві додали, що наразі аеропорт Бен Гуріон працює, повітряний простір відкритий. Також є можливість залишити території Ізраїлю морем, з міста Хайфа.

Раніше ми повідомляли, що вчора, 16 жовтня, із Тель-Авіву вилетів уже третій евакуаційний рейс із громадянами України до Бухаресту, що в Румунії. Серед евакуйованих українців більшість становлять жінки та діти.

Нагадаємо, що перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста 15 жовтня. З країни, де триває війна, вдалося вивезти, зокрема, й понад 60 дітей.