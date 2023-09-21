Россия уничтожила завод PepsiCo под Киевом: эксклюзив

Завод PepsiCo в Украине. Фото: Новини.LIVE

Во время массированной ракетной атаки утра четверга 21 сентября обломки сбитой российской ракеты попали в завод PepsiCo под Киевом.

В результате удара одно помещение компании практически разрушено, от него остался только металлический каркас. В остальных выбиты окна, стены и другие строительные конструкции.

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В Министерстве обороны Украины отметили, что "компания сама оплатила уничтожившую их завод ракету своими налогами в России". PepsiCo до сих пор не свернула свой бизнес в РФ и продолжает работать там.

Новини.LIVE побывали на месте ракетного удара.

Обломки российской ракеты упали на завод PepsiCo

Завод компании PepsiCo находится в городке Вишневое, в нескольких километрах от столицы. При отражении очередного массированного ракетного удара врага обломки сбитой российской ракеты попали в одно из помещений завода. По предварительным данным, это был склад.

Завод PepsiCo в Украине.

Завод PepsiCo в Украине.

Завод PepsiCo в Украине.

Завод PepsiCo в Украине.

Завод PepsiCo в Украине.

Завод PepsiCo в Украине. 1/6 _ 6

Здание сгорело полностью, от него остался только металлический каркас.

Взрывной волной также вынесло окна, стены, опоры в соседних помещениях завода. Недогоревший пенопласт, металлические глыбы, а также остатки ракет до сих пор валяются по проезжей части и возле дороги. Все еще стоит вонь горелого.



Дорогу от мусора пока не очистили, завалы расчищают на территории завода.

Что об ударе по PepsiCо говорят в Минобороны

Украинское Минобороны на своей странице в Twitter написало, что завод PepsiCo в Вишневом в Киевской области был уничтожен в результате последнего ракетного удара российских террористов.

Скриншот Twitter Минобороны. Фото: Новости.

"PepsiCo входит в список спонсоров войны, поскольку до сих пор работает в России. За ракету, уничтожившую их объект, они заплатили своими налогами в России", — отметили в оборонном ведомстве.

Реакция PepsiCо на ракетный удар РФ

Официальной реакции на разрушение завода в Киеве еще не последовало. Рабочие и персонал завода в Вишневом отказываются говорить с прессой. Мол, вся информация у руководства.

Новини.LIVE написали официальный запрос представительству компании PepsiCo в Украине, в котором попросили уточнить масштабы разрушений завода, а также спросили, не собирается ли головной офис компании наконец прекратить работу в России.