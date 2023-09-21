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Уламок російської ракети знищив завод PepsiCo. Компанія досі працює в РФ

21 вересня 2023 16:15
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Росія знищила завод PepsiCo під Києвом: ексклюзив
Завод PepsiCo в Україні. Фото: Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Під час масованої ракетної атаки ранку четверга 21 вересня уламки збитої російської ракети влучили у завод PepsiCo, що під Києвом.

В результаті удару одне приміщення компанії практично зруйноване, від нього залишився лише металевий каркас. У інших вибиті вікна, стіни і решта будівельних конструкцій.

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У Міністерстві оборони України зазначили, що "компанія сама оплатила ракету, що знищила їх завод, зі своїх податків в Росії". PepsiCo досі не згорнула свій бізнес в РФ і продовжує працювати там.

Новини.LIVE побували на місці ракетного удару

Уламки російської ракети впали на завод PepsiCo

Завод компанії PepsiCo розташований у містечку Вишневе, що в кількох кілометрах від столиці. Під час відбиття чергового масованого ракетного удару ворога уламки збитої російської ракети влучили в одне із приміщень заводу. За попередніми даними, це був склад. 

  • Завод PepsiCo в Україні
  • Завод PepsiCo в Україні
  • Завод PepsiCo в Україні
  • Завод PepsiCo в Україні
  • Завод PepsiCo в Україні
  • Завод PepsiCo в Україні
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Будівля згоріла повністю, від неї залишився лише металевий каркас.

Вибуховою хвилею також винесло вікна, стіни, опори у сусідніх приміщеннях заводу. Недогорілий пінопласт, металеві брили, а також рештки ракет досі валяються по проїжджій частині дороги, що поруч. Все ще стоїть сморід горілого.

Дорогу від сміття поки не очистили, завали розчищають на території заводу.

Що про удар по PepsiCо кажуть в Міноборони

Український Міноборони на своїй сторінці у Twitter написало, що завод PepsiCo у Вишневому на Київщині був знищений в результаті останнього ракетного удару російських терористів.

Скріншот
Скриншот Twitter Міноборони. Фото: Новини.LIVE 

"PepsiCo входить до списку спонсорів війни, оскільки досі працює в Росії. За ракету, яка знищила їхній об’єкт, вони заплатили своїми податками в Росії", — зазначили в оборонному відомстві.

Реакція PepsiCо на ракетний удар РФ

Офіційної реакції на руйнування заводу у Києві ще не послідувало. Робочі та персонал заводу у Вишневому відмовляються говорити із пресою. Мовляв, вся інформація у керівництва.

Новини.LIVE написали офіційний запит до представництва компанії PepsiCo в Україні, в якому попросили уточнити масштаби руйнувань заводу, а також запитали, чи не збирається головний офіс компанії нарешті припинити роботу в Росії.

 

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