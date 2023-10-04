Украина ЕС вступление: назван год членства и начало переговоров

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Есть большие шансы, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в декабре 2023 года или даже раньше. Украина со своей стороны, в частности Верховная Рада, делает все, чтобы выполнить все условия для начала переговоров.

Следовательно, вполне возможно, что Украина может стать полноправным членом ЕС еще до 2030 года, заверил Новини.LIVE Александр Мережко. Он председатель комитета ВР Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

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Когда Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС

По словам Мережко, есть большие шансы, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся либо в декабре 2023 года, либо даже раньше. Украина со своей стороны, в частности Верховная Рада, делает все, чтобы выполнить все условия для начала переговоров, подчеркнул он.

Александр Мережко. Фото: Новини.LIVE

"По моему мнению, Украина может стать полноправным членом ЕС еще до 2030 года. Это вопрос политической воли со стороны стран-членов ЕС. Весь процесс вступления может занять несколько лет. Причем наличие оккупированных территорий не является препятствием для членства страны в ЕС. Пример — это Кипр", — уточнил Мережко.

По его мнению, начало переговоров о вступлении Украины в ЕС станет большой морально-политической поддержкой для страны. В то же время это будет мощный сигнал для главы РФ Владимира Путина со стороны Запада, что его надежды на раскол среди стран ЕС по поддержке Украины бесполезны.

7 условий о вступлении Украины в ЕС: список

Украина подала заявку на вступление в ЕС еще в первые дни войны — 28 февраля 2022 года.

Владимир Зеленский подписал заявление о вступлении Украины в ЕС, 28.02.22. Фото: ОП

23 июня того же года Европейский Совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус страны-кандидата на вступление. Для этого Украина должна внедрить 7 важных реформ. Вот перечень:

Реформа Конституционного суда;

Продолжение судебной реформы;

Антикоррупция, включая назначение руководителя САП;

Борьба с отмыванием денежных средств;

Воплощение антиолигархического закона;

Согласование аудиовизуального законодательства с европейским;

Изменение законодательства о нацменьшинствах.

И, несмотря на то, что некоторые реформы все еще не завершены и не внедрены, Евросоюз все же начнет официальный переговорный процесс с Украиной о ее будущем вступлении уже в конце этого года.

Собственно, этот вопрос поднимали на встрече министров иностранных дел ЕС, которая прошла в Киеве в понедельник 2 октября. Такую информацию, в частности, изданию Politico подтвердили три дипломата ЕС.

Встреча министров иностранных дел ЕС в Киеве. Фото: ОП

За несколько дней до проведения саммита Владимир Зеленский в беседе с новым послом ЕС Катариной Матерновой пообещал завершить работу над семью критериями Еврокомиссии уже через месяц. И политическая воля довести их до конца в Украине существует, утверждают источники Новини.LIVE в ВР.

Когда же Украина станет членом ЕС: назван год

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, Украина может стать членом ЕС до 2030 года, если будут выполнены все необходимые условия. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

"Если обе стороны выполнят домашние задачи, а именно Украина — реализует реформы, преодолеет коррупцию и выполнит правовые предпосылки, а Евросоюз — ускорит процессы принятия решений. Тогда да, вступление Украины в ЕС возможно до 2030 года", — сказал Мишель.

Если же Украина присоединится к ЕС, то по действующим правилам Евросоюза имеет право на получение €186 млрд. Эти средства могут быть выделены в течение 7 лет после вступления, пишет Financial Times.

Финансовую помощь ЕС может предоставить в рамках Единой сельскохозяйственной политики, а также из фондов объединения ЕС, финансирующих улучшение инфраструктуры в самых бедных странах-членах ЕС.