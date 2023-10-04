Україна ЄС вступ: названо рік членства та початок перемовин

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Є великі шанси, що перемовини про вступ України в ЄС розпочнуться або в грудні 2023 року або навіть раніше. Україна зі свого боку, зокрема Верховна Рада, робить все, щоб виконати всі умови для початку перемовин.

Відтак, цілком можливо, що Україна може стати повноправним членом ЄС ще до 2030 року, запевнив Новини.LIVE Олександр Мережко. Він голова комітету ВР України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

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Коли Україна розпочне перемовини про вступ до ЄС

За словами Мережка, є великі шанси, що перемовини про вступ України в ЄС розпочнуться або в грудні 2023 року, або навіть раніше. Україна зі свого боку, зокрема Верховна Рада, робить все, щоб виконати всі умови для початку перемовин, наголосив він.

Олександр Мережко. Фото: Новини.LIVE

"На мою думку, Україна може стати повноправним членом ЄС ще до 2030 року. Це питання політичної волі з боку країн-членів ЄС. Увесь процес вступу може зайняти декілька років. Причому наявність окупованих територій не є перешкодою для членства країни в ЄС. Приклад — це Кіпр", — уточнив Мережко.

На його переконання, початок перемовин про вступ України до ЄС стане великою морально-політичною підтримкою для країни. Водночас це буде потужний сигнал для очільника РФ Володимира Путіна з боку Заходу, що його сподівання на розкол серед країн ЄС щодо підтримки України є марними.

7 умов про вступ України до ЄС: перелік

Україна подала заявку на вступ до ЄС ще в перші дні війни — 28 лютого 2022 року.

Володимир Зеленський підписав заяву на вступ України до ЄС, 28.02.22. Фото: ОП

23 червня того ж року Європейська Рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус країни-кандидата на вступ. Задля самого вступу Україна має впровадити 7 важливих реформ. Ось перелік:

Реформа Конституційного суду;

Продовження судової реформи;

Антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

Боротьба з відмиванням коштів;

Втілення антиолігархічного закону;

Узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

Зміна законодавства про нацменшини.

І попри те, що деякі реформи все ще не завершені та не впроваджені, Євросоюз все ж таки може розпочати офіційний переговорний процес з Україною про її майбутній вступ вже наприкінці цього року.

Власне, це питання піднімали на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка пройшла у Києві у понеділок 2 жовтня. Таку інформацію, зокрема, видання Politico підтвердило троє дипломатів ЄС.

Зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Києві. Фото: ОП

За кілька днів до проведення саміту президент Володимир Зеленський у розмові з новим послом ЄС Катаріною Матерновою пообіцяв завершити роботу над сімома критеріями Єврокомісії вже за місяць. І політична воля довести їх до кінця в Україні існує, переконують джерела Новини.LIVE у ВР.

То коли ж Україна стане членом ЄС: названо рік

За словами голови Євроради Шарля Мішеля, Україна може стати членом ЄС до 2030 року, якщо будуть виконані всі необхідні умови. Про це він сказав у інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel.

"Якщо обидві сторони виконають домашні завдання, а саме Україна — реалізує реформи, подолає корупцію та виконає правові передумови, а Євросоюз — прискорить процеси ухвалення рішень. Тоді так, вступ України до ЄС можливий до 2030 року", — сказав Мішель.

Якщо ж Україна приєднається до ЄС, то за чинними правилами Євросоюзу, має право на отримання €186 млрд. Ці кошти можуть виділити протягом 7 років після вступу, пише Financial Times.

Фінансову допомогу ЄС може надати в межах Єдиної сільськогосподарської політики, а також із фондів об'єднання ЄС, які фінансують покращення інфраструктури у найбідніших країнах-членах ЄС.