Выборы в Польше: в ВР рассказали о влиянии на Украину

Бывший премьер-министр Польши и нынешний оппозиционный лидер Дональд Туск. Фото: FB/Дональд Туск

Для Украины не важно, какая из партий на парламентских выборах в Польше наберет большинство, а какая меньшинство, ведь подходы официального Киева лишены узкой партийно-политической конъюнктуры.

Для Украины, как и для каждой демократической страны важно, что в Польше прошли достойные с точки зрения уважения и процедуры выборы. Нет сомнений в том, что их результаты соответствуют ожиданиям и настроениям польских избирателей.

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Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал член комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко.

Как выборы в Польше повлияют на Украину

Политик напомнил, что Польша является самым важным союзником Украины с точки зрения обеспечения интересов нашего выживания в войне.

"Это страна, которая делает для нас очень много, предоставляя определенные ресурсы и особенно работая как хаб по логистике всей западной помощи к Украине. Это гигантские объемы работы. Поэтому с точки зрения продолжения наших возможностей сопротивления агрессии России — нас радуют результаты выборов в Польше", — сказал Яременко.

Богдан Яременко. Фото: Слуга Народа

По его словам, пока непонятно, произойдет ли смена власти. Однако почти нет сомнений в том, что Украина будет нормально сотрудничать с любой коалицией.

В любом случае, наши подходы к Польше, как к стратегическому партнеру и одному из важнейших соседей, не изменятся, подчеркнул Яременко.

Также, по его словам, нет сомнений, что в независимости от коалиции между Украиной и Польшей будут периодически возникать сложности, связанные с историей и другими политическими проблемами.

"И это абсолютно нормально для близких соседних народов, между которыми в прошлом была война и кровопролитие. Эти вопросы никуда не исчезнут, но будут постепенно терять остроту. Расчеты нашей совместной жизни и общих интересов будут постепенно вытеснять все остальное из наших отношений", — уточнил депутат.

Также, по мнению Яременко, меньше эмоций после выборов будет вокруг вопроса экспорта украинского зерна через территорию Польши. Они ведь создавали определенную нервозность вокруг этого вопроса.

Парламентские выборы в Польше: какие результаты на сейчас

По обновленным данным, на парламентских выборах в Польше лидирует правящая "Право и справедливость". У нее 36,6%.

Второе место — "Гражданская коалиция" с 31% голосов. Следующие — "Третий путь" с 13,5%, "Новые левые" с 8,6% и "Конфедерация", которую поддержали 6,4% избирателей.

Скорее всего, правящая партия не сможет получить большинство мест в парламенте (по прогнозам, у нее будет 198 мест из 460). Формировать коалицию и правительство в данной ситуации будет оппозиция.