Вибори у Польщі: у ВР розповіли про вплив на Україну

Колишній прем’єр-міністр Польщі та нинішній опозиційний лідер Дональд Туск. Фото: FB/Дональд Туск

Для України немає значення, яка із партій на парламентських виборах у Польщі набере більшість, а яка меншість, адже підходи офіційного Києва позбавлені вузької партійно-політичної конʼюнктури.

Для України, як і для кожної демократичної країни, важливо, що в Польщі пройшли достойні з точки зору поваги та процедури, вибори. Немає жодних сумнівів у тому, що їх результати відповідають очікуванням та настроям польських виборців.

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Про це в коментарі Новини.LIVE сказав член комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко.

Як вибори у Польщі вплинуть на Україну

Політик нагадав, що Польща є найважливішим союзником України з точки зору забезпечення інтересів нашого виживання у війні.

"Це країна, яка робить для нас надзвичайно багато, надаючи певні ресурси і особливо працюючи як хаб по логістиці усієї західної допомоги до України. Це гігантські обсяги роботи. Тому з точки зору продовження наших можливостей чинити спротив агресії — нас радують результати виборів у Польщі", — сказав Яременко.

Богдан Яременко. Фото: Слуга Народу

За його словами, наразі незрозуміло, чи відбудеться зміна влади. Однак майже нема сумнівів, що Україна буде нормально співпрацювати із будь-якою коаліцією.

У будь-якому випадку наші підходи до Польщі, як до стратегічного партнера та одного із найважливіших сусідів, не зміняться, наголосив Яременко.

Також, за його словами, нема сумнівів, що в незалежності від коаліції, поміж Україною та Польщею періодично виникатимуть складнощі, повʼязані з історією, політичними проблемами.

"І це абсолютно нормально для близьких сусідніх народів, які у минулому мали війну та кровопролиття. Ці питання нікуди не зникнуть, але поступово втрачатимуть гостроту. Розрахунки нашого спільного життя та спільних інтересів поступово витіснятимуть все інше із наших відносин", — уточнив депутат.

Так само, на думку Яременка, менше емоцій після виборів буде навколо питання експорту українського збіжжя через територію Польщі. Адже вони створювали певну нервозність навколо цього питання.

Парламентські вибори у Польщі: які результати наразі

За оновленими даними, на парламентських виборах у Польщі лідирує правляча "Право і справедливість". У неї 36,6%.

Друге місце — "Громадянська коаліція" із 31% голосів. Наступні — "Третій шлях" із 13,5%, "Нові ліві" із 8,6% та "Конфедерація", яку підтримали 6,4% виборців.

Швидше за все, правляча партія не зможе отримати більшості місць у парламенті (за прогнозами, у неї буде 198 місць із 460). Формувати коаліцію і уряд у цій ситуації буде опозиція.