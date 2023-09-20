Польша и Украина поссорились из-за зерна: в ВР прокомментировали

Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Фото: ОП

Даже между такими близкими друзьями, как Украина и Польша, могут быть определенные разногласия, связанные с разными экономическими интересами. И это вполне нормально.

Следует дождаться проведения парламентских выборов в Польше, запланированных на октябрь. После них риторика обычно меняется и политики переходят к конструктиву.

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Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Александр Мережко, глава Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

"Надеюсь, вопрос украинского зерна найдет конструктивное решение на уровне коммуникации между президентами. Надо учитывать такой щепетильный аспект польской внутренней политики как парламентские выборы в октябре. В этой ситуации важно воздержаться от негативной риторики, чтобы не усилить позиции польской партии "Конфедерация", которая не привержена к Украине", — объясняет политик.

Александр Мережко. Фото: Новини.LIVE

Также, по его словам, важно, чтобы определенными разногласиями между Украиной и Польшей не воспользовались наши враги и европейские политики, которые мечтают рассорить обе страны и вернуться к "обычному бизнесу" (business as usual) с Россией.

"Я уверен, что дружба между Украиной и Польшей настолько крепка, что успешно выдержит любые испытания. Просто нужно подождать, когда в Польше пройдут выборы. После них обычно риторика меняется и политики переходят к конструктиву", — подчеркнул Мережко.

Напомним, по информации Bloomberg, правительство Польши заявило о возможном сокращении финансовой поддержки миллионов украинских беженцев, которых она принимает.

По словам заместителя министра семьи и социальной политики Анны Шмидт, Варшава потратила около 2,4 млрд злотых (550 млн долларов) на помощь сбежавшим из Украины украинским семьям.

А запланированная на вторник, 19 сентября, встреча президентов Украины и Польши Владимира Зеленского Анджея Дуды была отменена. Главы государств должны были встретиться во время Генассамблеи ООН в США.